2023台中捷運宅 捷運宅生活來了 各站未來潛力解析

捷運新生活來了，「台中捷運」路線總長16.71公里，通車以來運量超乎預期。隨著防疫政策鬆綁，運量屢創新高中捷每月總運量已高達94萬人次，平均每日有3萬人搭乘，驚人的流量也顯示捷運已深入許多市民的生活。

台中捷運局表示，台中捷運動線設計流暢，環狀路線串聯台中各主要聯外主幹，平日尖峰時間6分一班，平均每班500人次的中運量，讓台中捷運不像台北捷運般擁擠，民眾擁有最舒適的搭乘體驗。而捷運生活的便利舒適，也讓台中捷運沿線房價價格陸續走揚，成為房市置產的熱門議題。

台中捷運18個站點，哪一站的「捷運宅」最適合置產呢？專家綜合台中捷運各區的捷運宅房價、周邊機能與未來增值潛力探討，位於南區文心路上的捷運「文心大慶站」，擁有綠線、紅線雙捷運共構轉乘的便利，合計每月使用之人數高達27萬人次，周邊生活機能完善還有13期未來開發帶來的房價比價效應，都是2023最值得投資置產的一站。

跟著捷運買好宅，捷運宅三大高CP值原因

交通省時省力、商圈機能便利、軌道經濟保值

「捷運宅」的普遍定義，為距離捷運站體步行10~15分左右的住宅，貼心的台中市政府，更在每站出口均已建置2.0版Ubike方便利用捷運的大眾，使捷運交通更受歡迎，如今已成為許多民眾購屋的重要考量之一，「逐捷運而居」有哪些優勢呢？

除了交通方便，步行便可到達捷運站，免去自行開車的耗油耗時外，捷運站周邊也都是繁華商圈，生活機能便利。此外，住在捷運旁的最大誘因就是「增值」，捷運的軌道利多也使捷運宅保值、增值能力強，而選擇含金量高的站點，更是能長久抱持，穩賺不賠。

台中市正在蓬勃發展中，新建的捷運宅，多是針對白領新貴客層，由建商籌劃，富有質感、公設完善的時尚潮流大廈。如今台北捷運沿線的房價高高在上，同樣的預算，在台中往往能買到更舒適、更有質感的住宅與更大的空間，也吸引許多外地與本地民眾，將購屋預算投入至台中的捷運宅。

台北板南線成功經驗，串連精華區帶動沿線吸金

台中捷運路網動線佳，運量效率高，月運量已達94萬人次

說到雙北最吸金的捷運線非「板南線」莫屬了！橫跨台北富庶生活圈的信義區、大安區，北捷核心台北車站，以及新北首善新板特區，精華地段的地利塑造了強大的軌道經濟，使板南線周邊地價年年攀升，房價每坪動輒破百，連帶新北板橋的房價也上看九字頭，展示了好地段與良好的捷運路網加持，如魚得水的完美結合。

台中捷運的路線規劃，也成功連結台中市的各精華區。沿北屯、南區至台中高鐵站的捷運網絡，與東西向主要道路台灣大道、市政路、五權西路等交叉互補，形成發達路網。

從台中捷運顯著上升的運量，可觀察出依賴捷運的市民越來越多，今年10月中捷總運量已高達每月94萬人次，平均每日有3萬人搭乘。隨著捷運人流量大幅增加，也促使台中捷運沿線許多新商圈形成，有效擴展大台中生活圈。

台中捷運由北至南，「路網式」串連各精華區生活圈

北屯休閒、西屯繁華、南屯與南區機能豐富潛力巨大

台中捷運生活圈有哪些？從南邊的烏日高鐵站，順著繁華熱鬧的文心路，經過南區、南屯、西屯區，一路延伸到最北邊的北屯站。「路網式」的規劃讓台中捷運得以結合「南區」「南屯區」「西屯區」「北屯區」四大精華生活圈，並帶動沿路的商圈機能融合，讓不同區域民眾，都能藉由捷運暢享大台中生活。

南區沿線生活圈 軌道經濟愜意生活

南區是台中文風鼎盛、綠地豐富的區域，有許多重量級文化建設，如國家圖書館、國家美術館特區都座落在此，市府推動的「美樂地計畫」使南區擁有許多優質公園，水岸綠地環繞，十分宜居。捷運的交通利多，除了讓南區的藝文資源影響力更大外，同樣也帶動附近的機能大幅提升，讓南區捷運宅的未來房價漲勢可期。

「文心大慶站」是雙鐵共構站，附近有中山醫學院區、Costco好市多、迪卡儂大型複合式運動用品店等機能，以及繁華熱鬧的文心秀泰影城，是許多台中人假日購物、娛樂、休閒的好去處。文心大慶站周邊房價基期偏低，但生活機能佳，加上綠地公園最豐富，十三期重劃區開發等題材，未來發展看好，讓其已成為許多民眾自住置產的首選。目前實價登錄每坪已達到43-49萬。

南屯沿線生活圈 人文氣息與綠地交匯

南屯是台中最早開發地區之一，富有文化氣息，有台中百年古蹟萬和宮、文心森林公園、豐樂雕塑公園等著名景點。台中精華商業區七期重劃區，也有一部份位於南屯區。

「文心森林公園站」位於佔地9公頃的文心森林公園旁，文心森林公園是台中市重要的觀光景點，市府的許多活動都在這裡的圓滿劇場與綠地舉辦，此附近並有IKEA等機能，捷運宅的實價登錄落在每坪50-65萬，是南屯房價相對較高的地段。

北屯區沿線生活圈 慢享台中最美後花園

北屯區是台中人口數最高的行政區，有「台中最美後花園」的大坑風景區等休閒勝地，而近年隨著北屯機廠、單元12開發等建設，讓附近房價順勢看漲。近年更有Costco北台中店成立，也是北屯人假日享受購物樂趣的新選擇。

「松竹站」周邊有許多公園、賣場、市場，機能繁華。又因東臨機捷特區，西接14期開發及單元12開發，也讓松竹站附近房價順勢看漲，目前實價登錄每坪已達到45-58萬。

西屯區沿線生活圈 新市政商圈都會風情

西屯區是台中綠線的核心，也是台中市政府所在地，捷運沿線熱鬧繁華，有市政、青海漢口、大墩、逢甲、科博等商圈簇擁，百貨林立。

「市政府站」位於市心精華區，緊鄰市政機關、七期重劃區、台中國家歌劇院，走路可至新光三越、大遠百商圈，是台中豪宅群落最密集的地段之一。房市平均交易單價也為全台中市最高，約為每坪61-89萬元，甚至部分建案能達80多萬。

台中捷運18站，置產該買哪一站？

專家：G13文心大慶站CP值高

雙鐵近高鐵軌道優勢，生活機能佳，未來發展最看好

台中捷運各站的生活機能各有特色，但若要問哪站最適合置產投資，房地產專家表示，目前捷運南區「文心大慶站」仍是2023最看好的捷運宅地段，原因主要是結合交通、生活機能與房價基期與漲勢方面，文心大慶站都是高CP值的選擇。

文心大慶站房價基期偏低，目前每坪實價登錄落在43-49萬元，但交通機能極佳，既是最接近高鐵站的大站，也是台中唯一的雙鐵共構站。從文心大慶站出發，僅10分鐘便能快速銜接台中七期市政中心，往南連結高鐵烏日站也僅有8分鐘車程，高鐵高運量串連的軌道經濟在此成功發酵，台鐵紅線則串連豐原、台中至彰化地區，為中部重要的交通動脈樞紐，也讓大慶站周邊的房產增值潛力極大。

台中捷運宅潮流剛剛崛起，南區更是為各方看好，後續補漲幅度大，被視為重點潛力區，土地、住宅都漲勢不凡。隨民眾購屋需求上升，2022下半年的新案也集中於南區捷運沿線，指標建案有文心大慶站的「昌祐雲之境」、「弘瑞恆昕」，豐樂公園站「坤悅君睿」，南屯站「鉅陞鉅森匯」等，值得仔細研究、預先選擇好地段投資置產。

房地產置產的黃金原則是「提早進場、長期持有、穩定增值」，文心大慶站房價基期偏低正適合提早進場，既有繁華商圈環繞讓生活機能佳；加上捷運、台鐵、高鐵串連的軌道經濟、以及緊鄰的13期重劃區，周邊補漲空間極大。可謂是結合繁華與靜謐、未來發展看好的台中宜居之地。