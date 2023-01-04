找律師見證 新濠機構不二價玩真的

在工料雙漲的時代下，為減緩居高不下的通膨壓力，央行不斷調升基準利率，反而促使建商營建成本持續攀升，部分個案甚至採取「限賣令」或「封盤」策略，以延遲興建壓力，此舉讓許多有意購買預售屋的民眾，擔心產生不確定性風險。

為讓已購客安心，新濠機構打破過往房價調漲掌握在特定人手上，特別找來律師見證以不二價方式銷售，成交價格一目瞭然。

交易資訊透明獲買方高度信任

對此新濠機構副總簡宏昌表示，公司之所以會堅持採不二價策略，除了希望能提供買方透明的房價外，更重要的是對自家購入的土地有信心，認為只要是對的地點、合理的成本，不怕向購屋民眾公開價格。

新濠漾II-紐約公園 建築外觀3D示意。

過去費時整合近40年，陸續買下二重疏洪道重劃區西岸土地約6千坪，憑藉大台北都會公園水岸優勢，以及與北市一橋之隔、房價省一半的實質誘因，使得「新濠漾」系列自推出以來，堅持分階段性調漲，少了買賣雙方拉鋸戰，進而使買方產生高度信任感，在實價登錄交易資訊透明化的趨勢下，策略成功奏效。

建設籌碼面豐沛西岸發展可期

值得一提的，「新濠漾」系列所處的西岸地區，早期因傳統工廠多，地段評價遠不如東岸，但在限建令、拆遷改建和產業轉型的多軌政策出籠，加上新北第二行政中心落址於此，宛如醜小鴨變天鵝，居住環境產生根本性的變化，而嗅到發展遠景的一線建商自然不落人後，前仆後繼進場插旗，不僅為當地市場急遽加溫，也迅速拉近和東岸的價格差距。

大台北都會公園。

「新濠漾」系列共規劃四期，日前公開的二期「新濠漾II-紐約公園」，基地面積約1023坪，全案採SRC結構，規劃地上25樓、地下4樓的地標型建築，且戶戶挑高3米6，除緊鄰頂崁公園，也能就近往返大台北都會公園，具備雙北市區難得的高綠覆環境，另有先嗇宮捷運站及雙捷交會三重站可選擇，享有相當便利的通勤機能，產品劃設2~3房，坪數20~33坪，符合時下市場剛性需求，適合首購、首換族群入手。