第十屆「SAKURA AWARDS」頒獎 創造廚居新十代 享受美好生活時光

由指標性廚房設備領導品牌大廠台灣櫻花公司（9911）所舉辦的第十屆「SAKURA AWARDS」校園整體廚房設計大賽日前成績出爐，陽明交通大學建築研究所盧皓璿的作品「Smart Cube新廚居漫遊策略－彈性模組化面向城市的多樣性」奪下「空間設計」金獎，「工業設計」金獎則由銘傳大學商品設計系劉雨晶的「Saturn」摘下，29日在台北三創生活園區隆重舉行頒獎典禮，由台灣櫻花執行副總理李惠恂親自主持與頒獎。

台灣櫻花執行副總理李惠恂親自頒獎給榮獲「空間設計」金獎的陽明交通大學建築研究所盧皓璿。圖／台灣櫻花提供。

「SAKURA AWARDS」校園整體廚房設計大賽從開辦以來，一直是備受業界及學界肯定的設計盛事，每年皆獲各校系所熱烈迴響，今年設計作品投稿件數高達605件，從2012年舉辦至今已累計超過4,000件作品，該競賽舉辦至今已邁入第十屆，隨著後疫情時代消費者更注重生活品質，今年特別以「廚居新十代，享受美好生活時光」做為設計構思主題，競賽項目分為「空間設計」與「工業設計」，希望以創造消費者生活美好價值為方向，透過學生的多元創意，將廚房空間、廚電設備注入全新元素。

「SAKURA AWARDS」設計大賽舉辦至今已第十屆，在學生群中具備高度的討論與知名度，今年學生們投稿作品相當踴躍，質與量的提升都讓評審老師十分驚艷，並在大力讚許中決選出最優秀的得獎作品。此屆比賽的「空間設計」依據主題創意、空間實用、美感表現以及作品完整度做為評分標準，「工業設計」則以設計美感、產品創新度、科技應用以及人因應用來評分。

台灣櫻花執行副總理李惠恂親自頒獎給摘下「工業設計」金獎的銘傳大學商品設計系劉雨晶。圖／台灣櫻花提供。

空間設計組前三名作品分別為金獎「Smart Cube新廚居漫遊策略-彈性模組化面向城市的多樣性」、銀獎「沉浸。日常節奏」、銅獎「雙生」；工業設計組前三名分別作品為金獎「Saturn」、銀獎「OTIOSUM 智能升降洗烘碗機」、銅獎「Air l’aise香氛抽油煙機」。而得獎同學不只能獲得豐厚的獎學金，櫻花亦提供暑期有薪實習機會，藉此讓學生早日汲取工作經驗，畢業後即可與社會接軌。

「享受美好生活時光」 感受生活沉澱的幸福味道

台灣櫻花表示，後疫情時代，消費者生活逐漸回到正軌，人們在家時間日益增加，進而更重視居家生活品質。對於居家生活品質提升，台灣櫻花全力推廣「創造美好生活儀式」品牌主張，透過增添生活中的儀式感，從平凡的日常中，淬鍊出不平凡的品味與價值，刻畫當下的美好生活。

櫻花連續多年獲得理想品牌及台灣精品獎肯定

台灣櫻花陪伴台灣消費者超過45年，產品家庭滲透率更高達73％，使用櫻花產品或服務的家庭總數超過600萬戶，不只連續36年獲得理想品牌，穩坐熱水器、除油煙機、瓦斯爐三冠王的頭銜，心佔率更突破五成，拉大與第二名3~4倍以上的差距，櫻花產品優良的品質、設計以及形象，更連續20年奪得台灣精品獎，做為台灣廚具領導品牌，櫻花長久以來重視消費者的需求，從消費者的角度出發，因此才能持續獲得消費者的肯定。

承諾永恆售後服務 提供美好生活的最強保固

台灣櫻花除了致力於製造優質產品外，也希望能讓消費者擁有美好的使用過程，因此於今年（2022）推出「SAKURA i Care」，讓消費者購買產品時，同時擁有永久免費的專業服務，堅持守護消費者的美好使用體驗，其中所提供的五大永久免費服務包含（一）熱水器送安檢，確保熱水器使用安全無虞、順暢運作讓供水熱力不減；（二）除油煙機油網免費送到家，吸力永保強勁；（三）廚房健檢細膩專業，持續創造安心美味；（四）淨水器水質健檢一把抓，永保高標準飲水品質；（五）家居空間健檢更新規劃，創造全方位的專業守護。若產品使用上有疑問，也能透過全年無休的客服電話諮詢，不怕找不到人，創造消費者日常使用的安心保證。

台灣櫻花不只是廚具界的領導品牌，更希望為了能創造美好的居家生活而努力開拓，擁有的優異研發力與設計力深信將為學生築起舞台，促進台灣廚電產業創新多元，蓬勃發展，擔負起身為社會企業的使命。