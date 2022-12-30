升息影響房貸利率　「TW-EZ loan台灣簡單貸」輕鬆解決房貸

今年美國聯準會第7度宣布升息，讓不少人再度關注是否再次影響經濟，台灣央行於12月15號第4次升息，有不少人關注升息對於房地產的影響。因為這將嚴重影響貸款族的權益，有不少投資客擔心，如果央行宣布升息，對房貸會有如何的影響？會影響貸款試算的方式嗎？



恆生金融科技旗下品牌「TW-EZ loan台灣簡單貸」 共同創辦人王俐喬。恆生金融/提供

根據央行公告五大銀行平均新承做放款利率，2021年9月為1.346%，是1994年以來的最低紀錄，時間還不到1年，超低利率已經說再見了。隨著美國聯準會宣布升息3碼，台灣央行也接棒於９月舉行第三季理監事會議，會後央行總裁楊金龍宣布政策利率調升半碼(0.125個百分點)，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別調整為年息1.625%、2%、3.875%，自本年9月23日起實施。另調升新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點，自本年10月1日起實施。以經濟成長估3.51%；本年CPI及核心CPI年增率分別為2.95%、2.52%。

共同創辦人王俐喬熱心公益，在大同育幼院物資捐贈 。恆生金融/提供

升息恐會大幅影響房屋貸款，樂屋網統計聯徵中心資料，去年全台有18.4萬筆房貸，其中年收入40萬到80萬元的族群貸款筆數最多，達6.6萬筆，其次是年收入80萬到120萬元的族群，貸款4.3萬筆，若再加上年收入未滿40萬元族群申辦的2.6萬筆房貸，已經涵蓋全台73.8%的房貸族群，房價則落在880萬至1100萬元間。

因應央行四度升息，民眾該如何正確規劃房貸錢？恆生金融科技共同創辦人王俐喬表示，房貸族應規劃前要注意以下兩類，分別是；



一、房貸利率劃分兩類

「固定利率」指的是在貸款期間不會隨著市場利率的變化而變化。在競爭激烈的房貸市場中，大多數銀行和保險公司都會推出低利率、固定利率的房貸產品，以吸引大量客戶。

「浮動/機動利率」是指各家銀行根據基本放款利率進行加減碼後的利率。許多銀行在計算房屋貸款利息時都會使用機動利率，但這導致大眾缺乏多樣化的利率選擇權。然而，現在的房貸產品多樣化，消費者在選擇房貸利率計算方式時，可以選擇固定或機動利率，以避免不良的利率風險。

二、房貸利率如何降低

「原銀行申請調降利率」，像是銀行房貸客戶可向原銀行申請調降利率，銀行會審核借款人條件，給予合適的利率，但申請不見得會通過。且銀行願意降息，也需支付一筆手續費。

「房屋轉貸至其他銀行」把原有的銀行房屋貸款，轉移到另一間銀行，藉此來降低利率並延長還款期限，但想要轉貸，房屋就必須要重新鑑價，支付手續費、開辦費等等，如有和原銀行綁約還必須支付違約金。



恆生金融科技旗下品牌「TW-EZ loan台灣簡單貸」 以服務、關懷、站在每個貸款者立場解決其債務問題。恆生金融/提供

王俐喬指出，貸款方案都需謹慎評估，若有關於升息後的利率壓得喘不過氣，或是其他房貸相關問題，恆生金融科技旗下品牌「TW-EZ loan台灣簡單貸」的服務範疇之一就是協助民眾，針對自身個人條件與狀況，規劃相對適合的貸款產品，並給予理財理債的健檢服務，與民眾一起面對度過債務難關。

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