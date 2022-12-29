捷運南環段動了 文山預售站穩8字頭

台北市文山區開發甚早，不僅擁有信義快、國三甲快速道路，近取信義大安機能，更具捷運南環段之交通利多，尤其文山行政中心生活圈，以行政中心、木柵市場為核心，機能富饒豐沛，周邊建案行情一路從6字頭攀升至8字頭，仍吸引不少剛性需求的首購換屋族，主因在於近年物價持續走揚、營造技術人力不足，加上大咖建商插旗、都更危老推案潮，恐怕再創一波疊價效應。

近年營造成本快速飆漲，通膨率維持高檔之下，根據住展雜誌統計，台北市2022年以來每月新建案平均開價都改寫歷史新高，單價低於百萬的區域只剩萬華、北投及內湖的東湖生活圈一帶，預估房價走升的環境下，台北市平價的購屋區恐將越來越少，而文山區位處台北市南端，緊挨著全市最精華的信義計劃區、大安敦南商圈，但仍找得到房價百萬以下建案，成為自住族入主台北市門牌的敲門磚，因而不少有前瞻目光的大咖建商將目光轉向此處，在推波助瀾下，部分新案成交價攀上9字頭。

由綠意開發(2596)投資興建，秉持「專業務實，勤耕所在」的企業精神。圖/業者提供

觀察去年進場的指標大案「元利森活莊園」成交單價最高達83.7萬元，而已結案的「忠泰湛」實價登錄戶數已有71筆，最高成交紀錄達84.8萬元，和暘W平均成交均價為85萬；而搶在今年年底進場的新案「綠意久康」為上市櫃建商綠意開發投資興建，以久康街優越地段加上超高機能平均單價也站上80萬元以上。據了解，南環段捷運Y3站預定地，有已動工的將捷建設公辦都更案，基地面積超過2400坪，未來還有潤隆建設位於文山區萬芳段百億大案，及備受矚目的「元利森活莊園」二期也在醞釀中，市場預估單價將再創文山區新高峰。

機能美學2~3房，甫開案即受到高度關注，看重即為本案之高坪效無虛坪設計。圖/業者提供

相較於大安區、信義區新案動輒200萬元左右，「綠意久康」不僅是大安信義的1/2價，且透過信義快速道路，10分鐘下信義路出口，即達信義計劃區， 15分鐘速接敦南金融商圈，加上距離施工中的捷運環狀線南環段文山行政中心站(Y2A)僅需步行5分鐘，未來完工後更將提升東區交通便利，前景可期。

而該案正對擁有百年歷史的木柵國小，擁有文山行政中心、木柵市場及景美溪河岸綠地等豐沛機能，全案打造機能美學2~3房，28坪 2房雙面採光＋獨立玄關＋雙陽台＋雙衛浴＋雙餐廳＋零走道虛坪，42坪 3房14.6米大面寬＋雙面採光＋雙陽台＋雙廚房＋雙主臥，甫開案就受到區域客高度關注，地段、產品好不好，在地人最知道。

接待會館：台北市文山區木柵路二段101號旁

預約鑑賞：（02）2936-9789

官網：https://bit.ly/3NRk0SV