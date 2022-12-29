漢皇集團2023美好展望－全新品牌識別發表會

長期深耕於永和與中和的漢皇集團，多年來秉持承諾為本，如實築家的精神，打造一棟棟舒適安心的住宅，近年來更著力於都更與危老重建，於大台北地區展開新建案，以細膩精確的態度塑造城市美學與理想生活的實踐，持續傳遞土地與家的溫度。

在「漢皇集團 2023 美好展望－全新品牌識別發表會」上，揭開了集團未來的展望，以及全新的品牌識別設計。建築公司經營品牌的初衷，是為了讓每一棟建築作品，都可以維持一致的品質與風格，讓客戶能安心成家，漢皇集團秉持「在看不見的地方更用心」的理念，實現從住宅硬體到生活風格的質感呈現。

漢皇集團董事長孫正乾表示，漢皇品牌發展的心路歷程，從2007的「銀河水都」作品開始，從一磚一瓦的投入，董事長帶領團隊走到建築底下，看基礎、地樑，讓大家見證「基礎這麼勇」。在時機最壞的時候成功推案，到未來的 2024 永和 大陳辦公都更案 ，孫董事長雖感滿足，卻不停滯於此。從2012 「漢皇極品」第一個都更案起，漢皇秉持土生土長、服務永和的理念，跟市政府來回溝通多次，直至完整傳遞達成。

副總經理蔡孟言指出，品牌重塑的過程，將於2023年啟用的全新識別系統，在logo的設計上從霸氣的獅子轉化為由「HAN、 HUANG」兩字的開頭「H」交疊，呼應漢皇本業根基的鋼骨元素結合建築外觀的透視感特性，象徵漢皇與所有客戶的關係都堅定不移。

孫正乾董事長帶著團隊，從一磚一瓦的投入，看基礎、地樑，親力親為，建構完美穩健基礎。圖/業者提供

漢皇集團2023年的個案量能，大台北地區預計將有122億的總銷業績。除了甫公開銷售的「漢皇里寓」、「漢皇開雲」外，永和區的永安市場捷運站、永和路也都將有新作品推出。更重要的是，一級戰區台北市中正區的武昌街與文山區的木柵路，都會有漢皇作品重磅推出。除此之外，與新北市政府攜手的「永和大陳公辦都更案」、「單元六」都將在農曆年後進行選屋。

近年來，漢皇積極投入大台北地區的都市更新和危老建築重建計畫。比起一般單純的素地買賣，都更和危老案需要注入更多精力和時間，進行溝通協調，這不是一般建商願意投入的心力。董事長孫正乾表示，大台北地區粗估有大概70％左右的住宅屋齡超過30年，而台灣既位於地震帶，加上921地震前的房屋耐震法規也不如現今成熟，使得許多老房的結構都不是那麼完善。極需團隊的專業度與塑造土地價值的能力，比起尋常建案更為複雜。

漢皇集團副董事長孫鼎翔。圖/業者提供

漢皇集團近年來也積極參與各項公益活動， 秉持著雙和起家，取之於雙和、用之於雙和的精神， 2022年底開始與中、永和地區的餐飲業者合作待用餐服務，希望從最基本的生存溫飽，關懷這片家鄉土地上的所有住民。明年3月份將發起愛心捐血活動，希望能夠號召更多的善心人士共襄盛舉，共築人與人的溫暖聯繫。副董事長孫鼎翔認為「在幫助別人之前，先把身邊人照顧好」，穩定前行，就可以達到「漢皇到哪 愛心就到哪」的目標，拋磚引玉，讓溫度厚實於每個人心中。