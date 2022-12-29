華友聯、三井雙強聯名 合資30億打造高級住宅與商場

建商強化品牌價值，不只尋求異業結盟，更積極與跨國集團品牌強強聯手。高雄知名品牌建商「華友聯集團」昨（28日）舉辦簽約記者會，正式宣布攜手日商「三井不動産」集團，為鳳山「國泰重劃區」合作案揭開序幕，以華友聯建築高雄在地開發經驗，結合三井集團在日本超過百年實力，為高雄注入全新生活型態與城市發展動能。

鳳山區一直是高雄人口最多的行政區，位在衛武營藝術文化中心旁的「國泰重劃區」坐擁捷運橘線及未來黃線雙捷運優勢、藝文特區與國道一號三分鐘之優勢，但此區尚未有新案推出，後續開發動向也受到市場關注。在2022年三月三井不動產宣布將投資百億元打造LaLaport百貨商場後，加上高雄市府準備招標的「O10/Y18衛武營站」聯開案讓此區地段價值不斷挑戰新高，華友聯集看好高雄未來發展，將啟動建案規劃，為區域及華友聯集團推出指摽代表作。為「國泰重劃區」指標住宅案創造不同話題，華友聯集團與台灣三井不動產攜手共同推出，此案也將成為全台唯一在三井商場旁的三井不動產住宅案。

「華友聯集團」以懂生活的建築家為品牌核心，更是南台灣重劃開發第一把交椅，從土地開發、建築營建起家，集團跨足土開、營建、旅館、幼教‪事業，多角化經營有成，也深獲消費者口碑好評。除了堅強營建實力，更注重消費者生活感受，領先業界開發品牌售服APP，售後服務等等….

「華友聯集團」深耕南台灣成功經驗與洞悉市場的眼光業界有目共睹，董事長陸炤廷更獲選第15屆高雄市不動產公會理事長，對於高雄為來產業發展抱持樂觀與信心，高雄擁有得天獨厚的地理條件、優良的基礎建設與文化軟實力，都是區域發展的強大助力，再加上市府積極招商有成，城市升級轉型，國際企業集團的不斷進駐，就表示全世界都在看好高雄，在地人更明白高雄的實力與價值！

華友聯集團打造小港航空特區精品宅「POWERCITY」，實用多元公設空間，滿足全齡生活。

華友聯集團穩健佈局，看好產業脈動，在南高雄小港航空特區，推出區域首創精品輕豪宅「POWERCITY」，全案規畫5棟純住家，格局2~4房，坪數23~47坪，地上11~13樓、地下3樓，共452戶，採坡道式全平面車位。採用豪宅級高規格建材，戶戶配備三道3M淨水設備，並導入「VAF正負壓淨流系統」堅守空氣品質，打造健康淨氣好水生活，以及華友聯集團最為人稱道的全戶3年保固、歲末補漆及各項家族活動。