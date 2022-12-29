太平洋房屋預估2023房市價微跌量縮　全年移轉棟數29.5~30.5萬棟

太平洋房屋於12月29日新莊典華隆重舉辦「2022太平洋房屋房仲菁英高峰會」，召集全台灣近千位太平洋房屋菁英頒發年度大獎。太平洋房屋在國內疫情及升息等影響下表現依然亮眼，相較2021年，年度店業績平均成長11%；經紀人業績平均成長14%；千萬經紀人仍突破雙位數達11位；300萬以上經紀人人數成長18%，除了加盟店業績爆發之外，加盟店數也成長13%，持續朝向挺進200家前進。

活動開場由董事長盧阿水帶領正副會長振聲齊心奔騰2023，董事長盧阿水在經營方略中表示，2022年在「升息循環、疫情延燒、烏俄戰爭、中美競爭」等利空影響，加上全球通膨攀高，央行今年四度升息，累積共升息2.5碼，央行預估2022年經濟成長率為3%上下，明年則預估在2.75%以下且均低於本年，今年建物買賣移轉棟數預估落點約32萬棟。

展望2023年不動展市場趨勢，預估將由賣方市場轉為買方市場，以剛性自用需求為主轉向中古屋及商用不動產，並回流蛋黃區。此外，房市持續受到國際政經情勢變化的影響之外，日前由內政部提出的「平均地權條例修正草案」初審通過，送交立院三讀最快2023年第二季上路，也將對房市帶來影響。同時因建材及人工成本上升壓力未減，即便市況趨緩成交量下降，整體房市將為軟著陸價微跌量縮趨勢，預估2023全年建物買賣移轉棟數預估約29.5~30.5萬棟。

身為台灣合法第一家房仲業者，太平洋房屋的經營理念為「公平、公開、公正」以及「促進房屋流通，保障交易安全」的服務信念與宗旨，秉持良善正直房仲文化，成為消費者最值得託付的買屋賣屋首選；除此之外太平洋房屋在數位資訊平台上不斷加強建構，從推動業務開發及銷售工具、及全面強化店務資訊系統，再透過全台推動區域聯賣，實際幫助到加盟店業績成長，在人源、房源、客源三方面加強，盼能抵禦2023年不動產景氣波動，展望明年全台加盟店數將上看200家，打造房仲第一家的優質品牌。