「完熟蛋黃區」唯台中北區最受注目 品牌建商搶推案

年終盤點今年台中房市表現，下半年明顯受到全球經濟局勢、大環境升息、政府打炒房等影響，房市交易熱度相較上半年冷靜，成交速度變緩、來客量少等市場訊息時有耳聞，但仍有個案憑藉超強地段優勢與卓越產品力，在區域推案中異軍突起，銷售成績亮眼。

實價資料顯示，北區預售案「達麗冶翠」今年下半年至今已登錄了153筆交易，在北區預售大樓交易市佔率達83.97%，其他區域表現突出新案還有西屯區「國雄無双」，已登錄了153戶、北屯區「寶輝THE SPRINGS」登錄110戶等，足見品牌建商當道，個案表現態勢明顯。

市場分析指出，各案場來客看似較少，但來客質量與購屋精準度都明顯提高，再加上台中市場是以自住客為主的市場，地段、環境、建商品牌等要素都屬上乘的產品，自然會受自住客重視，甚至下手購屋。

北區擁科博館特區，大面綠地塑造區域環境氣質出眾，遠勝其他區域。

細細探究全台中各區域，又以北區推案、討論話題最為熱絡，線上指標個案以「達麗冶翠」、「老佛爺」為首，後續即將進場的建案還有磐鈺營建機構科博館新案「草間.漫漫」、亞昕國際（5213）忠明路新案等，以及有台中最神秘豪宅建商之稱的長安建設，也已搶進北區，大手筆購入三塊土地，新案蓄勢待發。

為何品牌建商都鍾情北區？北區生活機能發展成熟，千米育德園道連接科博館特區與勤美商圈，再加上中國醫藥大學、北區國民運動中心、中正公園、中山堂等多元建設，加上涵蓋從幼稚園到研究所的明星學區，集合了休閒娛樂、藝文場域、健康醫療等生活優勢，區域氣質最優越，難怪北區區域客不想搬家，外來族群也積極想搬進北區。

中國醫藥大學附設醫院是中台灣首屈一指醫學中心，人數眾多的醫護族群都視北區為購屋首選區域。

值得一提的是，北區購屋主力就是中國醫藥大學為首、人數眾多的醫護族群，因工作時間長、壓力大，自然習慣就近找房，更因收入優渥穩定，對於建案選擇上也更挑惕，以「達麗冶翠」為例，該案位於育德綠園道首排，是目前園道首排唯二的新案，也是市場上目前離中國醫藥大學最近的新案，配備方面，該案邀請澳洲頂尖建築設計PTW擘劃，打造最具地標性的特色建築，地段、產品都屬絕版之作，格外受到醫護族群青睞。

建案官網：https://reurl.cc/QWggbq