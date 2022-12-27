第六屆ADA新銳建築獎 作品展至2023年1月15日

台灣最具指標性的新世代建築獎項 —「2022第六屆ADA新銳建築獎」，在十月份舉行頒獎典禮後，台北市建築市代會與a+tec《實構築》季刊緊接著推出第六屆ADA新銳建築獎展覽！今年以「未來」作為展覽方向，試圖帶領觀眾在距離模糊及資訊量龐大的疫情後，重新思考日常生活接軌的各種可能性。展覽重點「CONTENT Ｘ」，發想來自「Ｘ」常被假設為未知數——對應在充滿假設的當代，則需要更多碰撞才能激盪出更具深層的對話、反思自身的無限可能。展覽即日起到明年1月15日，會在當代文化實驗場C-LAB聯合餐廳展演空間展出，歡迎大家一同遙望過去，展望未來新視界。

第六屆ADA新銳建築獎展覽展場。 圖／台北市建築世代會提供

展覽由季刊副主編蘇雅玲擔任策展人與十組參展人持續探討、摸索「CONTENT Ｘ」的狀態，藉由了解創作者的過程，透過重新再現的方式表達設計思考的核心。在展覽現場更可以欣賞到創作者使用熟悉的材料、不同的媒介、技術，表現方式與操作上的重點，而此時的「Ｘ」亦代表了創作者的未來再造與再現之意涵，讓觀眾與作品近距離的接觸，進而更貼近創作者思考的原型。這次參展作品包含榮獲第六屆新銳建築獎的首獎〈嘉義實驗木場〉，作者陳冠帆與陳韻愉表示，如果「X」代表未來，對於「實驗木場」從舊日式宿舍轉變成未來木工場的更迭，我們試圖用穿透、輕盈、透明來拆解其中的構成，藉由從日式木桁架漸變成新的LVL集成材屋架的結構原型，以嶄新結構元素——立體空間斜撐穿越並串連起所有剖面，這是指向關於「過去、現在、未來」新的時空構築原型。

第六屆ADA新銳建築獎 首獎作品模型「嘉義實驗木場」。圖／台北市建築世代會提供

另外今年的特別獎〈習森Forest-Tree Classroom〉也在現場展出模型，作者郭恩愷表示，此次展覽模型呈現「習森」位在新竹五峰海拔一千兩百公尺永泰林場中的施作場景；以臺灣永續林業柳杉、以手作工法近等比例構築，訴說從國有林到國產材再到雙手建築的美麗與魅力。「取之於森林、用之於森林、回歸於森林」，在大自然中，學習良善循環、用手思考建築，回歸人類對「建築」最單純的需求與構築的姿態。ADA展覽每年的設計皆為上屆首獎得主，一個延續的傳統，希望藉由ADA新銳建築獎，反映當下時代性的表徵，本次展場以線性空間的使用，搭配直徑兩米八的充氣氣球移動軌跡，與觀者行走的狀態相映成趣，強烈刻畫出對未來生活既快速且有效率的想像，並以A1紙本、43吋螢幕互相對照的呈現方式，表達今日建築操作模式的轉變！

第六屆ADA新銳建築獎展覽 特別獎作品模型「習森」。 圖／台北市建築世代會提供

「ADA新銳建築獎」由台北市建築世代會 （ADA ）於2012年發起，邀請45歲以下的創作者，以台灣的建築設計或裝置作品參賽。今年更特別邀請a+tec《實構築》季刊負責策展，結合展覽、論壇與出版等形式，展示台灣建築的即時縮影，展覽策劃兼具獨特性、實驗性、延續性，展出內容包含模型、圖面、影音、聲光、實作，多元的呈現反映創作者跨領域的經驗且具跳脫框架的思考方式，希望透過ADA留下的對話與影像，我們將得以撥開迷霧，與未來的視界連結。

ADA第六屆新銳建築獎展覽

地點：台灣當代文化實驗場 C-LAB 聯合餐廳展演空間（台北市大安區建國南路一段177號）

展期：2022年12月9日至2023年1月15日

早上10:00下午6:00（周一休館）

主辦單位－台北市建築世代會

策展單位－a+tec《實構築》季刊

展覽統籌－王俊雄

展覽顧問－漆志剛

策 展 人－蘇雅玲