Dulux 2023得利年度色彩趨勢「隨心而野」搶先看

得利塗料每年秋天都會發表隔年度的色彩趨勢，這二十年來，以跨地域、跨領域色彩專家的經驗與洞見，給予人們在空間配色上的專業建議。2023年，得利年度色彩是熱情洋溢的「野麥黃」，運用自然野麥元素來發想，希望能打破室內空間的框架，讓人們在家也可以感受到來自曠野的自然氣息，因此將2023年度色彩趨勢主軸定調為「隨心而野」。以「野麥黃」為主色，延伸出四款能與之搭配、並同樣啟發於大自然的色彩組合，分別為：青森色盤、花舞色盤、大地色盤及濱海色盤，並率先在今年底前，將靈感色盤落實於私人別墅（居家空間）、北一女中（教育空間）與小樹屋（共享空間）等三個完全不同屬性的場域，一起來看看大自然的魔力如何為空間提升顏值：

Dulux 2023 得利年度色彩趨勢「野麥黃」。圖／業者提供

幸福空間 打造專屬的自然秘境

今年得利塗料再次和幸福空間合作，邀請設計師運用Dulux 2023 得利年度色彩來打造專屬屋主的自然秘境。五層樓的別墅空間，分別運用不同靈感色盤，讓屋主在家中能恣意穿梭於麥田、森林、花園和海洋，無時無刻不被大自然所環抱。針對主臥空間，設計師選用給人舒適放鬆感又具有生命力的「野麥黃」來打造，「年度色野麥黃就像是陽光掃過一片金色麥田一樣，是跟自然非常融合的顏色，視覺感不會太濃，很舒服的暖色調」；為了使賓客眼睛為之一亮，將「得利臻彩雲石藝術漆」以濱海色盤的藍色系妝點一樓客廁，寶石般的湛藍搭配大理石的肌理與質感，即使是自然色彩，亦能呈現豪華高雅的氛圍。利用年度色彩施展自然魔法，讓居家空間也能成為獨一無二的專屬自然秘境。

「得利Ｘ北一女中」為老校新色重新妝點青春色彩。圖／業者提供

北一女中 老校新色重新妝點青春色彩

不僅是居家空間，得利塗料偕同北一女中畢業校友進入往日校園，為老校刷上新色，改造教育場域。老舊的地下社團活動中心，長年潮濕、通風不良、採光不足，在八十多位校友的齊心努力下，運用「野麥黃」搭配濱海色盤及花舞色盤，為陰暗的地下室注入生機與活力，流露屬於校園的青春氣息。

改造過程中，校友們以「野麥黃」為基底，牆面的中央則運用了花舞色盤中的橘色方框做為球類打擊練習區，而柱子的部分使用了濱海色盤清新自在的淡藍色，運用了三種色盤的視覺展現能激發出更多的靈感與火花。將原本斑駁的白牆在經歷校友們兩次塗刷後煥然一新，完成後的活動空間充滿自然、快樂又清新的氛圍。運用四大色盤除了點亮原本空間以外，更改變了使用者的心情，校友們歡笑聲與臉頰上的笑容彷彿回到三十年前的歡樂青春。透過不同色盤的混搭來展現青春年華，且大膽嘗試開創未來的各種可能，正是北一女校園透過這次改造後呈現出空間的獨特魅力。

「得利Ｘ小樹屋共享空間」突破市區空間狹小的界線。圖／業者提供

小樹屋共享空間 突破市區空間狹小的界線

得利塗料和小樹屋共享空間合作，希望能夠在都市中給人們一個安心自在的辦公空間。地狹人稠的都市中，只有2～3坪的會議空間，要如何讓人待在裡面能夠自在舒服？運用Dulux 2023得利年度色彩趨勢主題色「野麥黃」，輕鬆將野麥田搬進狹小的會議空間，打破了牆面給人的壓迫感，讓人如同置身曠野般療癒放鬆，愉悅的心情更能夠增加工作效率。小樹屋未來總共有22個空間都將使用Dulux 2023 年度色彩趨勢「隨心而野」調色盤系列來妝點。除了辦公空間外，小樹屋也運用了濱海色盤來打造清新氣息的會議空間，海洋的色彩與野麥黃交錯搭配，如同身處一望無際的海岸線，消除會議的緊張情緒，更能增加效率及靈感。小型的教室空間，刷上野麥黃及花舞色盤所勾勒出的現代幾何圖形，如同自然曠野中點綴出明亮與愉悅的春意。大型辦公空間以青森色盤作為主題，進入空間彷彿來到綠意盎然的自然森林，優雅沉靜、自然療癒，非常適合在此思考與沈澱。小樹屋的每一個空間，都很適合細細品味，使用者可以按照每日的心情變換，來選擇當下屬意的自然空間。

療癒系自然空間浪潮

Dulux 2023 得利年度色彩趨勢「隨心而野」中的四大靈感色盤，青森色盤染上森林氣息、花舞色盤帶來花野春意、大地色盤沉浸在溫暖柔和、濱海色盤感受海風輕拂，這次將四大靈感色盤引入私人別墅（居家空間）、北一女（教育空間）、小樹屋（共享空間），三種不同型態的空間，表現出色盤運用在空間所碰撞出的多樣火花，不僅限於視覺的感受，更讓心靈上同時獲得滿足。人們渴望自然，並喜愛親近自然，正是Dulux 2023得利年度色彩趨勢中想帶給大家的感受，一起運用Dulux 2023得利年度色彩趨勢，創造屬於自己的療癒系空間。

探索如何運用2023得利年度色彩趨勢「隨心而野」的四大靈感色盤，體驗自然、自由、自在的色彩氛圍：

影片連結：https://youtu.be/JbJgFZbfpYk

網址：https://www.dulux.com.tw/zh