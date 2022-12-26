危老建築尖兵「巨東建築」 三鶯線上「星」建築

新北危老更新風潮，更新速度越來越快，各縣市陸續揮出都更起手式，這波疫情令許多人重新思考，生命安全遠比更新換回坪數的差距重要，告別不耐震、不防火、缺乏管理的危險老屋，邁向嶄新人生。「巨東建築」一個新北市危老都更默默付出的專業團隊，創業6年期間，不依循傳統大建商思維套路，大規模撒網購地建築，致力於在地情感的連結及延續，專注在土地危老都更案，以心迎新，創新未來，為城市更新創造美好的新將來。

「巨東建築」不僅用心建築，更用心傾聽客戶需求，打造客戶最需要及最想要的心建築，在乎建築安全品質及規劃，更在乎客戶感受，提供優於市場上定位的五年防水保固、設立售後服務專線、推出年度住宅健檢服務等，讓客戶不僅擁有最安心的建築，更有最優質的服務。

近年，新北市政府致力打造三鶯藝術城，捷運三鶯線完工在即，新北、台北一線牽，穿越藝術與人文城鄉，串連都會與小鎮，新世代圓夢捷徑。「巨東建築」看準鶯歌未來的發展及在地情感的延續，在昌福段地區規劃全新建案，替鶯歌在地人譜出一首全『心』全『新』的美麗樂章。未來全新力作其建築設計概念，呼應富有藝術人文的鶯歌環境，融入日式並帶有豐富變化的建築造型，用心形塑庭園環境，以最有效的格局設計，創造最佳空間機能，努力完成美好舒適生活願景的建築作品，令人期待。

根據「巨東建築」指出，本案將以3.6米挑高魔術大空間，25-26坪2-3房規劃，為新北P世代提供完美舒適空間，戶戶邊間及前後陽台規劃，自然採光通風，越住越健康。「巨東建築」點亮城市『星』建築，鶯歌新案『巨東。藏』欲知詳情歡迎預約。預約專線02-8678-1777