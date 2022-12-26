全新品位門窗「風光Ai窗」分店登陸樹德半山夢工廠 邀民眾一同前往體驗！

上田鋁業第三代接班人吳律謙總經理為顧客帶來全新品位門窗品牌「風光Ai窗」，繼今年9月於台中七期新市政重劃區TIGER CITY購物中心首座門市開設第1間體驗門市後，第2間體驗門市最近更登陸受到世界矚目的「半山夢工廠 BABBUZA DREAM FACTORY」，讓民眾親身體驗「風光Ai窗」微氣候極地實驗。

「風光Ai窗」首家體驗門市於今年9月在台中TIGER CITY購物中心設櫃，大受追求時尚精品門窗的顧客歡迎，第二間體驗門市亦由12月23日開始於樹德半山夢工廠營業，讓民眾親眼見證「全新世代風光Ai窗」如何獲得 TAF(Taiwan Accreditation Foundation)國家級認證，達世界規範亞洲第一超高水密2000pa（一般國際品牌僅達1500pa)實驗室的高規格考驗。

「風光Ai窗」以打造人類宜居環境為理念，開創「全新世代風光Ai窗」，以當代科藝昇華空間享受，是專為台灣氣候研發的智能之窗，除了創新機能，更具有超跑級動力、優雅科藝人體工學、永續環境的綠色意識，以及完美契合結構組件的使用美感。提供各建案適宜方案，不僅遮風擋雨、抗噪淨音，並有永續環境的綠色意識，創造最宜人的健康微環境。

誠摯邀請大家前往樹德半山夢工廠見證「風光Ai窗」風雨實驗室的高規格試驗。

樹德半山夢工廠 風光Ai窗門市

❙ 門市地址 ❙ 南投縣南投市工業南六路6號GF

❙ 營業時間 ❙ 週一至週日 10：00~18：00(週二公休)

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