柏鴻建設插旗北士科 首發鉅作「柏鴻君臨」盛大開工

建築黑馬柏鴻建設插旗北士科，推出首發鉅作「柏鴻君臨」，選址文林北路第一排1281坪地王位置，於今日(12/23)盛大舉行開工動土典禮，包括柏鴻建設董事長范姜炳煌、總經理張寶鶯、大陸工程營建資深副總經理黃東開、海悅廣告總經理王俊傑等均親自出席，共同見證重要時刻。

「三大唯一」脫穎而出 驚豔北士科

柏鴻建設發跡於土地整合開發，過去40年來長期耕耘台北北區，對北區有很深刻的情感與熟悉度，想要將最好的，回饋給最熱愛的地方。其中，北士科是北區近年最具指標性的重劃地段，也是台北市最後一塊重劃區，有完整的大片素地，可以進行一定規模的建築規劃，最能完美呈現家的理想藍圖，於是，選在此地推出轉型建設後的首個推案「柏鴻君臨」。

首次參與推案，柏鴻建設相當重視，從裡到外整體規劃，皆是走高規格路線，更在目前北士科區域內創下許多「唯一」紀錄，包括：北士科唯一國際建築立面、唯一雙建築師品牌，以及國內頂尖營建品牌「大陸工程」在北士科唯一的營造建案。

沒人這樣蓋房子！超強規劃震撼北士科

柏鴻建設董事長范姜炳煌表示，秉著堅守完美的原則，柏鴻建設「要做就要做到最好」，蓋房子當然「只蓋最好的」！一座經典建築要能經得起歲月磨練，攸關建築品質與安全的營建工程，絕對是至要關鍵，為此，柏鴻建設特聘大陸工程公司作為本案的營建團隊，以大陸工程一貫高標的嚴謹態度與施工品質，細心鑄造足以傳承世代的經典地標。

柏鴻建設特聘大陸工程作為本案的營建團隊。

營建團隊優擇大陸工程，立面則是由國際知名百年建築集團P&T負責，與國內享負盛名的三門聯合建築師事務所，雙品牌共同完成建築整體規劃；袁宗南、瀚翔景觀、禾鼎設計、永興結構等業界佼佼者，更是齊聚一堂為本案操刀，陣容強大的黃金組合，堪比頂級豪宅團隊。

此外，建築結構採用SRC鋼骨，並加裝美國航太等級的Taylor制震器；強調與自然、與環境共生，透過植栽、植生綠牆等園藝造景，打造私人水綠花園，將環繞於外的大屯山系陽明景緻，延伸至一樓庭院裡；戶戶更標配醫療級克立淨電漿滅菌清淨機及大金全熱交換器，兩組同時搭配使用，可過濾空氣中的H1N1流感病毒、腸病毒、PM2.5與甲醛等有害物質，淨化居家空氣品質。

從來沒有人像柏鴻建設這樣蓋房子，建材配備與整體建築規劃，皆不計造價成本選用高規格，在在顯示柏鴻建設「蓋好房子」的決心，而這份堅持完美的用心，也獲得企業主、高階菁英與三師等高資產族群高度認同，創下亮眼的銷售紀錄。

「柏鴻建設」基本資料

投資興建：柏鴻土地開發建設股份有限公司

坪數規劃：30-68坪

樓層規劃：25坪/B4

建築代銷：海樺廣告股份有限公司

接待會館：北投區承德路六段288號

基地位置：北投區文林北路50號

洽詢電話：(02)2820-5688