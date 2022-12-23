樹德 50 週年慶暨半山夢工廠盛大開幕

深耕台灣半個世紀，歷經 53 年寒暑的樹德收納，籌備 10 年，斥資 30 億，打造以夢想、 勇氣、土地、根與文化為核心信念的「半山夢工廠」，結合觀光學旅工廠及商城場域、研發製 造和行政廠辦合而為一的嶄新學旅文化基地，將於今年( 23) 日盛大開幕。



樹德董事長吳宜叡

當天邀請南投縣長林明溱等嘉賓蒞臨共襄盛舉，參與半山夢工廠認真逐夢、勇敢啟航的歷程。開幕儀式將由2020 年首座正名的布農族小學－南投縣信義鄉的希娜巴嵐國小的孩子們，用充滿力量的「報戰功」歌曲揭開序幕；和值得納入聯合國教科文組織世界遺產的台灣 平埔原住民族群－噶哈巫族耆老親自獻聲演唱；及數度入圍金曲獎的「小島大歌」計畫團隊。及邀請來自６國南島音樂藝術家遠渡重洋齊聚台灣，其中包含獲得金曲獎「最佳原住民專輯」 的阿美族女歌手 Putad 以及多次入圍金曲獎的排灣族女歌手戴曉君，同場以觸動靈魂深處的 悠揚歌聲為夢工廠開幕儀式帶來動人的演出，為所有嘉賓帶來一場豐富的世界南島音樂饗宴。

半山夢工廠偕同廠內 60 家台灣優質經營團隊祭出豐富全館優惠活動，8F「MSS 買樹 德收納旗艦店」也在此時舉辦耶檔期特賣， 即日至1月2日 全品項 88 折 外再加碼同步歡慶樹德收納 50 週年，全館消 費滿 2,000 元就能進行耶誕驚喜抽福袋，通通有獎誠意滿滿陪您歡度耶誕精彩跨年。其中 12 月 23 日有兩場免費活動，分別是像南島一樣思考講座、 灣島星光電影院，訴說南島迷人的日常，歡迎大 家前來聆聽、觀賞。