捷運遠近房貸大不同 這款才能稱為『捷運宅』

台北捷運通車至今已經超過25年，隨著捷運網絡愈來愈密集，「逐捷運而居」成為民眾購屋首選，但很多民眾卻不知道，距離捷運的遠近，除了牽涉到方便性，還與房價保值性、銀行核貸條件息息相關，貸款成數可能相差0.5~1成，你買的捷運宅，真的名副其實嗎？

大台北民眾購屋第一反應會注意「離捷運站近不近」，但許多打著捷運宅的房屋廣告，事實上卻距離捷運站很遠，如步行距離超過1000公尺才能抵達捷運，或有捷運高架經過，卻離站點很遠，標榜「雙捷運站」事實上是兩站都不近，令人啼笑皆非。

1分鐘到雙捷交會站 滿意度最高的距離

那到底什麼叫捷運宅，很多網友認為走路5分鐘內，10分鐘過於勉強，有人認捷運宅的定義廣，但滿意度差很多，1~2分鐘內走到家滿意度高，以銀行的標準來說，通常在捷運周邊500~700公尺範圍內的房屋，才會視為捷運宅，銀行願意給予較佳的貸款條件。

以北市近期線上新成屋案來說「南京復興」、「大橋湛」兩案分別距捷運南京復興站及大橋頭站出口都不到100米，不管用什麼角度看都能算是「捷運宅」，走路1分鐘內就到家，是網友眼中滿意度最高的距離。

坐擁頂級商辦百貨 台北市核心靜巷宅

聯洋開發「南京復興」顧名思義就位於捷運南京復興站旁，除有棕、綠雙捷運交會外，更是台北金融中心，有台北華爾街之稱，擁敦北國際頂級商辦、松山機場海外直飛優勢，步行10分鐘有小巨蛋、微風南京、忠孝SOGO等大型百貨，還有慶城街1號美食廣場，逛街美食全都滿足。

從「南京復興」步行10分鐘可到微風南京、小巨蛋，逛街運動美食都能滿足。

在享受繁華的台北市核心的同時，轉個彎就能回到寧靜巷弄內的住宅，是最高品質的住宅地段。位於台北市核心的靜巷住宅，10分鐘到百貨、1分鐘到捷運，搭乘捷運文湖線8分鐘抵達松山機場，省下非常多交通時間。

「南京復興」由豪宅推手劉學昇、廖慶樺建築師設計，主力為25、28坪兩房，以有溫度的醇質好宅為理念，全社區零店面、零地主戶的均質住宅，外觀採用大量木質感建材，打造日式風格，規劃市中心少見的二進式門庭設計，具有隱私又有庭院樹木迎接你返回溫暖的家。