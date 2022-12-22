松丹達麗 稀有3字頭卡位台南市中心機會

台南3字頭逢低買進市中心！業者：唯獨「這區」坐享市府包含南臺南車站、國立科學未來館、統一集團子公司統上地上權開發案等300億投資利多，擁「市中心+南科+高鐵」3位一體地段增值優勢。代銷龍頭海悅指出，「這區」就是鄰近東區城市綠肺巴克禮公園旁的「台南副都心」，海悅在東區南紡周邊平實特區推案創下6字頭新高，上市建商達麗建設（6177）在南紡車程五分鐘的台南副都心3千餘坪開發案「松丹達麗」，給消費者3字頭搶攻逢低買進台南市中心的絕版增值機會。

達麗瞄準台南副都心 市中心+南科+高鐵3位一體優勢

2020年達麗在台南高鐵站出口正對面推出的「國家強棒」預售後期每坪站上20萬元出頭，今年換約客戶每坪成交價已達28萬元，買家到今年跟著達麗購地精準眼光賺到地段增值，達麗預估這兩年造價成本上漲，股東會上推估「國家強棒二期」開價須達35萬才能反映成本。海悅集團-海宇國際總經理周世凱認為，「買達麗國家強棒一期的民眾先已經賺一波地段增值財，又賺到一波通膨財。」今年第四季，達麗精準獵地目光看向台南東區崛起中的台南副都心，推出「松丹達麗」案，以台南蛋黃區幾乎要絕版的3字頭價位卡位市中心門牌，吸引買氣搶進。

達麗建設看好即將迎來爆發性建設利多的台南東區「南台南富都心」，取得超過3千坪的珍稀大面積土地，推出指標案「松丹達麗」。

代銷業者分析，台南東區副都心，本身就位於市中心，又是市中心往南科的必經之道，未來鐵路地下化通車後直抵高鐵，等於是「市中心+南科+高鐵3位一體」，由於鄰近平實營區預售案已創下6字頭新高，等於是站在巨人的肩膀上，加上離市中心較遠的台南高鐵站周邊也是3字頭開價，「對於台南市中心情有獨鍾、一定要進駐市中心門牌的在地客來說，買高鐵不如買台南副都心－松丹達麗！」

買副都心都賺到增值！台南接棒南港、新莊、水湳經驗

從南港、新莊副都心、台中水湳，「買副都心，沒有不增值的！」上市建商達麗建設（6177.TW）帶著成功攻略北、中台灣副都心的經驗，瞄準台南東區文化中心與巴克禮公園附近，即將新設的「南臺南車站」精華地段，取得超過3000坪以上的超大規模基地開發案，邀請日本建築巨擘丹下憲孝，推出讓台南東區第一次攫獲世界矚目的日系美學造極住宅預售案「松丹達麗」，規劃市場最搶手的主流21 – 36坪2-3房花園泳池住宅，全案建蔽率僅31%，讓出2000坪以上的中庭及開放空間，和稀有的大棟距尺度，提供住戶最舒適的空間感及綠意。該案兼具自住與置產價值，讓購屋族群「跟著台南東區富都心的建設腳步，一起飛！」

達麗建設力邀日本建築巨擘丹下憲孝操刀設計「松丹達麗」，為台南建城400年擘劃全新的國際建築視野城市地標。

松丹達麗：06-2435588

建案詳情：https://reurl.cc/DXLypQ

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