高規補給 百萬獎金 2023中央公園馬拉松賽開跑

2023年最具吸引力的馬拉松賽事「4117中央公園馬拉松」，百萬獎金、頂級補給、優生活市集、藝文表演、運動按摩服務等相當誘人，12/22起開放報名，僅有4千位名額，主辦單位鼓勵全民運動「全齡路跑」

由中部連鎖健身俱樂部品牌「優漾複合運動會館」主辦、豪宅品牌建商「雙橡園開發」冠名贊助的「4117中央公園馬拉松」，將於明年4/23在台中中央公園特區盛大登場。今（22）日舉行啟動報名記者會，邀請了國內全馬及半馬紀錄保持人許績勝、蔣介文二位擔任代言，以「ALL YOUNG TOGETHER」為口號，號召大家一起健康運動，賽事多項亮點包含【百萬獎金】、【頂級補給】、【藝文表演】、【優生活市集】、【運動按摩服務】等，請大家拭目以待！

有馬拉松教父之稱的全馬紀錄保持人許績勝（左），讚許主辦單位雙橡園開發和優漾複合運動會館舉辦活動的認真和要求完美的精神，這場是疫情後最值得期待的一場馬拉松盛事，邀請全國跑步勇腳和市民全家出動，跑在最優質的中央公園，見證台中的美！

台灣馬拉松的黑色閃電—蔣介文、也是半馬紀錄保持人說，一個國際城市發展一定要多舉辦這類大型運動賽事，也能吸引外國人來參賽，都市中擁有67公頃的中央公園是市民的福氣。圖/王妙琴

2023年4月23日 「4117中央公園馬拉松」 報名處：https://irunner.biji.co/4117CentralPark

為了讓更多人體驗不同的優生活模式，雙橡園開發以座落在中央公園特區的基地面積4117坪數字為發想，攜手「優漾複合運動會館」舉辦適合全家一起運動的路跑活動，落實健康價值並推廣運動，除了個人賽外，更首創ALL YOUNG半馬團隊邀請賽，廣邀各界對於身體健康與優生活議題具高影響力、高傳播力人士，以VIP身分組隊參加，攜手爭取高額12萬元的團隊冠軍獎金。

熱愛跑步的雙橡園開發總經理魏櫂良表示，中央公園是台中市裡面積最大的公園，自2007年國防部正式移交給台中市政府，12月22日是中央公園的生日，選擇在這天啟動賽事報名，市府積極打造公共建設和67公頃中央公園總投資超過500億，是台中最具潛力且耀眼的國際特區！

明年雙橡園開發將在中央公園旁的4117坪基地推出豪宅新案，基地開發前舉辦馬拉松賽事，從基地起跑繞著中央公園、行經科湳愛情橋、經過護國神山台積電、潭雅神綠色隧道等熱門景點，讓跑者感受現代國際城市中滿是綠意的先進公園。圖/王妙琴

本場賽事的初衷，是要在「國際級的中央公園」打造國際級的賽事。台灣大腳丫長跑協會總幹事楊基旺表示，「雖然台中市區近年來已經沒有全馬賽事，但國際級的賽事一定要有全馬組，目前賽道已在積極申請認證中，此次更動員協會所有成員，以最高的標準全力投入賽務執行，絕對要讓跑者專注創造佳績的同時也能安全無虞的欣賞沿途風景」。

優漾複合運動會館總經理陳揚鈞表示，優漾會館不僅是健身房、羽球館，也協助舉辦企業運動會，目前在台中西屯和南屯各有一個會館，疫情期間他們強化訓練、增加專業訓練，成立運動傷害防護部門，防護員提供運動員和館內會員服務，也將在賽事當天提供117組團隊賽選手運動按摩服務！

陳揚鈞指出，疫情國內每年約有800場馬拉松賽事，現已開放鼓勵民眾接觸大自然，只要一雙跑鞋就可以開始，邀全民帶動全家人一起參加馬拉松，一起養成運動健身好習慣。圖/王妙琴

除了賽道精心設計，各競賽項目獎金、補給、報到與完賽禮也都是最高規格。全程馬拉松組(42.195K)冠軍獎金高達11萬元，半程馬拉松組(21K)與公園巡禮組(11.7K)冠軍也分別有4萬元與7千元的高額獎金，而現今路跑早已成為全齡運動，主辦單位規劃了4K巡禮組，鼓勵全家出動，可以推著嬰兒車，牽著寵物共襄盛舉，更特別增設70歲以上樂齡組以資鼓勵，另有熱情單位贊助提供龍蝦、干貝、肋排、骰子牛等頂級補給，還有日本運動品牌Mizuno紀念跑衣、浴巾、毛巾…等完賽禮，獎牌設計更師法許多國外賽事，無論在活動的前中後，頂尖跑者或是一般民眾，相信都能享受到一場最難忘的運動嘉年華會。

賽事當天將有龍蝦、干貝、肋排、骰子牛 、 烤乳豬等頂級補給。圖/王妙琴

此活動將於今（22）日正式開放受理報名，個人賽限額4000位、團隊邀請賽限額117組，名額有限額滿為止，跑者可上筆記報名網站搜尋「4117中央公園馬拉松」，更多精采資訊請搜尋「4117中央公園馬拉松」FACEBOOK粉絲團，持續更新中

一、活動宗旨：

馬拉松的活動與場域，「4」「1」種適合全家「17」的運動(是一種適合全家一起的運動)，藉由馬拉松漫旅台中，用雙腳探索總面積達67公頃、擁有「台中之肺」盛名，世界級「普立茲克建築獎」建築密度最高的台中中央公園。賽事結合了建築、食尚、健康、藝術與優生活的風格，邀您親臨共同見證台中都市的活力與潛力。



二、指導機關：臺中市政府

三、主辦單位：優漾複合運動會館 ALL YOUNG SPORTS COMPLEX

四、冠名贊助：雙橡園開發股份有限公司

五、賽務執行：台灣大腳丫長跑協會

六、媒體執行：立智公關顧問股份有限公司

七、協辦單位：臺中市政府運動局、逢甲大學EMBA樂跑協會、臺中市建築經營協會樂跑隊、東海大學EMBA慢跑社…(持續邀約中)

八、贊助單位：台灣美津濃股份有限公司、台灣迪卡儂、芭蕾城市渡假旅店…(持續邀約中)

九、競賽日期：112/04/23 (日) 05:30~12:30

十、競賽會場：台中中央公園特區，雙橡園4117基地(中平路與經貿五路口)

2023年4月23日 「4117中央公園馬拉松」 報名處：https://irunner.biji.co/4117CentralPark