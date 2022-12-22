高規補給 百萬獎金 2023中央公園馬拉松賽開跑
2023年最具吸引力的馬拉松賽事「4117中央公園馬拉松」，百萬獎金、頂級補給、優生活市集、藝文表演、運動按摩服務等相當誘人，12/22起開放報名，僅有4千位名額，主辦單位鼓勵全民運動「全齡路跑」
由中部連鎖健身俱樂部品牌「優漾複合運動會館」主辦、豪宅品牌建商「雙橡園開發」冠名贊助的「4117中央公園馬拉松」，將於明年4/23在台中中央公園特區盛大登場。今（22）日舉行啟動報名記者會，邀請了國內全馬及半馬紀錄保持人許績勝、蔣介文二位擔任代言，以「ALL YOUNG TOGETHER」為口號，號召大家一起健康運動，賽事多項亮點包含【百萬獎金】、【頂級補給】、【藝文表演】、【優生活市集】、【運動按摩服務】等，請大家拭目以待！
2023年4月23日 「4117中央公園馬拉松」 報名處：https://irunner.biji.co/4117CentralPark
為了讓更多人體驗不同的優生活模式，雙橡園開發以座落在中央公園特區的基地面積4117坪數字為發想，攜手「優漾複合運動會館」舉辦適合全家一起運動的路跑活動，落實健康價值並推廣運動，除了個人賽外，更首創ALL YOUNG半馬團隊邀請賽，廣邀各界對於身體健康與優生活議題具高影響力、高傳播力人士，以VIP身分組隊參加，攜手爭取高額12萬元的團隊冠軍獎金。
本場賽事的初衷，是要在「國際級的中央公園」打造國際級的賽事。台灣大腳丫長跑協會總幹事楊基旺表示，「雖然台中市區近年來已經沒有全馬賽事，但國際級的賽事一定要有全馬組，目前賽道已在積極申請認證中，此次更動員協會所有成員，以最高的標準全力投入賽務執行，絕對要讓跑者專注創造佳績的同時也能安全無虞的欣賞沿途風景」。
除了賽道精心設計，各競賽項目獎金、補給、報到與完賽禮也都是最高規格。全程馬拉松組(42.195K)冠軍獎金高達11萬元，半程馬拉松組(21K)與公園巡禮組(11.7K)冠軍也分別有4萬元與7千元的高額獎金，而現今路跑早已成為全齡運動，主辦單位規劃了4K巡禮組，鼓勵全家出動，可以推著嬰兒車，牽著寵物共襄盛舉，更特別增設70歲以上樂齡組以資鼓勵，另有熱情單位贊助提供龍蝦、干貝、肋排、骰子牛等頂級補給，還有日本運動品牌Mizuno紀念跑衣、浴巾、毛巾…等完賽禮，獎牌設計更師法許多國外賽事，無論在活動的前中後，頂尖跑者或是一般民眾，相信都能享受到一場最難忘的運動嘉年華會。
此活動將於今（22）日正式開放受理報名，個人賽限額4000位、團隊邀請賽限額117組，名額有限額滿為止，跑者可上筆記報名網站搜尋「4117中央公園馬拉松」，更多精采資訊請搜尋「4117中央公園馬拉松」FACEBOOK粉絲團，持續更新中
一、活動宗旨：
馬拉松的活動與場域，「4」「1」種適合全家「17」的運動(是一種適合全家一起的運動)，藉由馬拉松漫旅台中，用雙腳探索總面積達67公頃、擁有「台中之肺」盛名，世界級「普立茲克建築獎」建築密度最高的台中中央公園。賽事結合了建築、食尚、健康、藝術與優生活的風格，邀您親臨共同見證台中都市的活力與潛力。
二、指導機關：臺中市政府
三、主辦單位：優漾複合運動會館 ALL YOUNG SPORTS COMPLEX
四、冠名贊助：雙橡園開發股份有限公司
五、賽務執行：台灣大腳丫長跑協會
六、媒體執行：立智公關顧問股份有限公司
七、協辦單位：臺中市政府運動局、逢甲大學EMBA樂跑協會、臺中市建築經營協會樂跑隊、東海大學EMBA慢跑社…(持續邀約中)
八、贊助單位：台灣美津濃股份有限公司、台灣迪卡儂、芭蕾城市渡假旅店…(持續邀約中)
九、競賽日期：112/04/23 (日) 05:30~12:30
十、競賽會場：台中中央公園特區，雙橡園4117基地(中平路與經貿五路口)
2023年4月23日 「4117中央公園馬拉松」 報名處：https://irunner.biji.co/4117CentralPark