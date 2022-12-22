開全國盤！買「南科悦揚」就是加碼持股南科

台南安南區4,600坪基地大案「南科悦揚」，在置產族眼中買的不只是史博館重劃區，而是看好南科為首，串聯嘉義、高雄半導體產業S廊道，形成超越竹科、中科的南部半導體「大S」廊帶的前景，進而把買「南科悦揚」當作是「加碼持股南科」的投資。

值得注意的是，台南善化、仁德、安南、安平區這四區吸引一波波高科技人才「南漂」，連續4年淨遷入人口跳躍式成長，台南市民政局戶政科表示，因為南科投資案多，這幾年投資金額超過1.35兆，創造1800億的產值及3萬個工作機會，就業機會增加人口自然就成長。地產業者則指出，前幾年安南的九份子、鄭子寮買氣旺盛，今年底換史博館特區新案抓準Timming登場，接棒南科買盤。

台灣歷史博物館。

南科史博館大案 複製竹科經驗 買在起漲點

南科悦揚位居台灣史博館第一排核心商業地，由上市品牌子公司博元建設與地主整合出約4,690坪基地，鄰近富擁十萬坪綠地，「台灣歷史博物館」的優質景觀，在大選後將基地近4,690坪基地先行推出2~3房高質感大樓預售案，戶數規模超過1400戶左右，預計售價將控制在3字頭。

地產業者指出，「北外環沿線房價全面看漲，開車約10分鐘到南科的史博館特區已坐穩3字頭，未來具備景觀機能者更有望挑戰4字頭房價。」

竹科悦揚翻漲經驗 南科悦揚再現

歸結進廿年房市趨勢，海悅廣告總經理曾俊盛認為，今年底海悦再一次複製竹科悦揚成功經驗，在產值竄升最快的南科推出同樣系出上市櫃品牌子公司的博元建設「南科悦揚」，3字頭開賣，「未來增值力道多強？會到哪？」總經理表示「市場可以自己看看南科產值這兩年怎麼超越竹科的，消費者自己也會回想到竹科悦揚的經驗。」

總經理舉例，當初台中高鐵特區「夢幻誠」預售每坪開價23~25萬，自備最低38萬買2房，現在台中高鐵特區行情已經攀上37-42萬。無獨有偶，當年預售開價26萬的「竹科悦揚」，自備49萬起就能買2房，今年成屋交易的實登行情都60多萬了。若以自備款的投報率估算漲幅會更驚人。相較全台南一整年平均9000戶的交易量，海悅廣告認為，南科悦揚第一期僅僅釋出約1400戶的量，「預計會賣得滿快的。」

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