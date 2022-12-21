捷運藍線串聯台中海線及市政中心 建設利多帶旺區域房市

在捷運綠線通車一年多之後，台中捷運藍線也已於今年9月7日通過中央環評初審，後續的捷運藍線綜合規劃，也由交通部於11月1日召開審查委員會，而在市長盧秀燕連任成功後，更保證會持續推動藍線動工，未來沿線將通過5大行政區、新設20座車站，並與捷運綠線和機場捷運（橘線）構成雙十字軸線，打造四通八達的捷運路網；而盤點捷運藍線沿線將經過的5大行政區，其中沙鹿、梧棲、龍井3區都在台中海線，助攻海線發展，建設利多也帶旺區域房市，特別是此3區仍有親民房價，更令購屋族關注。

海線房市第四季推案大爆發，以清水區「聯悦馨」百億大案為首，該案位於台中港市鎮重劃區，找來日本當代建築大師團紀彥設計外觀，樓高26層、地下4層，規劃750戶住家、2+1~4房，社區並引進TSUTAYA BOOKSTORE選冊，公設還有質感系長軸書屋，甫開案就話題十足；而目前該案實價登露已經揭露348筆交易，其中最高成交價更是達到每坪37萬元，聲勢驚人。

無獨有偶，多家過往集中台中市區推案的品牌建商，亦看準海線房市價值與契機，即將強勢登場，包括首度進軍台中沙鹿區的龍寶建設、新業建設，以及區域內已有作品的久樘開發、富宇建設、精銳建設等也將於今年底和明年上半年陸續強勢出擊，眾建商正如火如荼籌備新案中。

對購屋族而言，海線核心商圈或是沙鹿火車站周邊的發展，其實更是矚目焦點，其中沙鹿火車站為海線唯一共構車站，周邊又有熱鬧商圈機能加持，市場性勢必更優於競案；對此，有巢氏房屋沙鹿鎮南言道加盟店協理黃崑鋒分析，海線地點好、產品規劃完善的個案，將有望締造「坐三望四」的區域行情，特別是人口將近10萬人的沙鹿區，因其為最接近中部科學園區的區域，在台積電2奈米新廠的擴建二期開發計畫環評初審過關後，被認為是台中最具補漲空間的區域。

先前以「久樘晶漾天鵝」一案的單坪36.7萬元，創下當前沙鹿區內最高預售屋成交單價的久樘開發，接下來也將於沙鹿家樂福商圈內推出「沙鹿天鵝系列新案」，該案基地位於三民路近光華路上，規劃地上15層、地下二層，產品與價格未定。

久樘開發接下來將於熱鬧的沙鹿家樂福商圈內推出「沙鹿天鵝系列新案」。圖／業者提供

龍寶建設新案位於捷運藍線正英站附近，產品規劃約48～52坪，總價在1,800萬～2,200萬之間，由於總戶數僅50戶，在品牌鐵粉追捧下，預約狀況熱絡；新業建設沙鹿區新案「保成段458」，面積近2千坪，預計規劃地上15層、地下2層，住家、店面之大樓產品，品牌首進海線推案獲得市場高度關注，看板一掛上即吸引購屋族目光；而在海線手握多塊土地的富宇建設，線上則有造鎮型大案「富宇大地」銷售中，該案位在向上路新光田醫院特區，規劃總戶數241戶美式別墅。

丰格不動產整合行銷總經理白洪章指出，台中海線副都心坐擁「陸、海、空」建設利多，再加上緊鄰「台中科技走廊」、「海線產業走廊」，「龐大的就業機會帶動人口紅利，房市跟著受惠」。