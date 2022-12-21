豪辦潮搶佔七期　市心宅日漸稀缺

七期重劃區預計在明年迎來頂級豪辦推案潮，隨著大型土地多朝向商用開發，區內住宅產品也漸稀少，敏銳的購屋客群也在第4季紛紛回流。

隨著台商大量回流，頂級商辦成為近年市場新寵，指標建商紛紛鎖定北、中、高核心區開發A級商辦，或辦公商場合一的複合式新案，其中台中七期發展規模更是超越台北的信義計畫區，不只選後將有多座超級豪辦推出，該區大量的建設新議題，也讓區內住宅熱度大幅增溫，在第4季的房市一枝獨秀。

近幾年台商回流來勢洶洶，核心區A辦各個滿租、供不應求，不論租金、成交行情都直線飆漲，加上商用不動產這2年未被央行列入信用管制對象，愈來愈多的建商也紛紛調整策略，從住宅跨足辦公市場，其中七期本即為商業聚落而生，所剩不多的珍貴土地，不少都將開發頂級豪辦，且規模一個比一個還大，總銷金額上看千億元。

就在明年度，七期預計就有5~6棟豪辦推出，以及萬豪、日月千禧、林酒店等國際級酒店進駐，顯見七期的區位重要性居高不下，其中這些商用建築皆集中在寬60米的市政路周邊，儼然是國內指標的豪辦大道，林立的摩天大樓帶來數萬名就業人潮，人流商機亦啟動全新的建設、及住宅需求，同時吸引不少跟著頂尖A辦、星級飯店置產七期的族群。

豪辦潮在七期爭奇鬥艷。圖/業者提供

全新的建設，如市政路往工業區一路的延伸線，近期已正式動工，長達2公里的黃金路段將銜接台中工業區，未來工、商業白領人流，將在市政路匯聚；大型財團也早已遇見人潮，如誠品集團就選址市政路，規劃營業面積達7500坪的「誠品生活」，將於2023年下半年正式開幕。

因七期大型土地多朝向商用開發，新市政中心內的住宅也愈趨稀少，在地業者指出，今年第4季雖整體市場趨冷，但在七期反而相對熱絡，明顯感受到自用、置產型買盤紛紛回流，「購屋客其實都相當敏銳，現在外圍房價直逼市中心，經比較一輪，通常都會選擇建設力道充足的七期。」

目前在七期相對容易負擔的住宅案，莫過於「市政新鋭」，該案位於市政、河南路雙大道核心，除了下樓就是萬豪酒店、誠品生活，新光三越、大遠百、老虎城、全聯也全都在步行距離內，堪稱是七期數一數二好住的地段，輕鬆享有高品質生活。

業者表示，七期的中小宅產品日益稀缺，賣一戶少一戶，「市政新鋭」擁七期少見的2房產品及36~45坪邊間3房，首付40萬元起，近期就逆勢突圍，迎來不少購屋客群。此外，該案更申請耐震標章，由與陶朱隱園相同的團隊進行監督，以高標設計搭配嚴格把關，讓自住客能住得安心，這也是外圍建案所沒有的特色，隨著七期的豪辦競賽起跑，這類建案將愈來愈少見。