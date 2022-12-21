迎接國際級的橋科未來 達麗後壁田段新案動工

橋頭科學園區座落南部半導體S廊帶關鍵地位，鴻海、國巨、群聯、日月光等大廠宣布進駐，預計2025年底完工，橋科完成開發後，預估年產值達1800億元，可創約1.1萬個就業機會。受惠於廠商進駐橋科人口利多，高雄新市鎮房價1年內大漲近1倍，橋頭新成屋3年漲幅47%。目前已有新上線預售案開價站上35萬元大關，再一次刷新區域房價新高。

買就賺！重劃＋產業不敗置產公式

高雄新市鎮坐享房價基期低優勢，具漲幅空間，吸引上千戶族群入住，可說是今年南台灣炙手可熱首購熱區。根據台灣房屋統計，近五年房價橋頭及仁武區平均漲幅均超過6成，楠梓區也漲逾4成。

橋頭科學園區往北串連路竹科技園區銜接南科半導體S廊帶，往南連接楠梓科技產業園區和台積電高雄廠區，捷運紅線一線即可直抵亞洲新灣區的高雄軟體園區。未來岡山延伸線「南-高連線」，形成南台灣最有價值的半導體聚落。

國家級城市計畫 國際級的橋科未來

「高雄新市鎮」是由內政部營建署主導的國家級計畫，重大建設齊聚加持，車行2分鐘接軌台1線，30分鐘內可抵達高鐵、機場、高雄港，R22高捷青埔站暢意移動大高雄，坐擁全台第2大公園、95公頃的高雄都會公園，加上鄰近橋科的優勢，身段不同凡響。匯集產業、居住、文化、機能，擘建國際級規格宜居城市，建構高雄嶄新發展核心。

看準國際級橋科發展潛力，達麗建設以總價16億8889萬元，標下後壁田段約3440坪的土地，推出2-4房的樂活宅，共計656戶住家、21戶店面，於12月20日正式動工，鎖定科技菁英以及首購族群，卡位橋科未來。

北高最大影城複合式商場「樂購廣場」，引領新市鎮國際級生活。

以國際經驗打造北高最大影城 「樂購廣場」引領國際生活

達麗建設看準產業版塊遷移與龐大消費需求，攜手秀泰集團，打造北高雄唯一影城，落腳楠梓、橋頭、岡山所在高雄新市鎮。「岡山樂購廣場」座落高雄捷運紅線南岡山站正對面，結合影城最大規模的複合式商場總投資金額超過20億元，今年6月23日正式開幕，成為生活娛樂新核心。

達麗建設上市品牌實力，以國際開發經驗，引領橋頭發展新時代，過去推出的「全民萬歲」、「達麗漾City」都創下區域亮眼佳績，在南台灣打開知名度，此次高雄新市鎮橋科特區後壁田段指標大案12/20盛大動土，也備受市場矚目。