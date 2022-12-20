二重疏洪道重劃區水岸綠意成票房保證

通膨氣旋持續壟罩房市，不僅催出可觀的剛性買氣，更讓大台北一環區域紛紛奏起漲聲，包括新店、中和、永和、新莊、三重、蘆洲等，新案價格都已「見5衝6看7」，為了吸引買盤目光，眾家建商無不精銳盡出，欲在這場買氣競逐中搶得頭籌。

其中，水岸公園住宅因景觀難得，一直屬於稀缺產品，尤其在大樓林立的都市生活中更顯珍貴，因此握有水岸景觀的二重疏洪道重劃區，搭配鄰近大台北都會公園先天環境，加上北市一橋之隔、房價1/2的實質誘因，使得區內新推案甫推出，便能快速導入剛性買盤風向，堪稱近年新北房市的票房保證。

西岸更富建設籌碼後市可期

占地424公頃的大台北都會公園，相當於16座北市大安森林公園，不僅是新北最大同時也是雙北地區最指標的水岸綠帶，而園內辰光橋可連通左右兩岸，是專為行人及單車族打造的親水休憩景觀橋，每到夜晚橋體會有燈光亮起，橋面上方的「心型愛心鎖」及「滾輪溜滑梯」，更成為網美打卡的熱門景點。

新北市第二行政中心規劃進駐三重，有效帶動區域買氣。

劃為東西兩岸的二重疏洪道重劃區，東岸倚三重站及舊市區，西岸則一掃早年工業區形象，除轉型為新北科技園區，日後尚有新北第二行政中心，更握有環快、台64線等幹道，輔以大台北都會公園環境，比起對面的東岸更富發展潛力，因而吸引眾多一線建商品牌插旗，產品也有著更好的規劃表現。

新濠機構6千坪造鎮案吸睛

談到西岸，新濠機構肯定是最具代表性的建商費時超過40年整合土地，於二重疏洪道重劃區西岸購地超過6千坪，更找來律師見證確保公司採不二價銷售，房價公開透明，挑戰台灣民眾買賣房產來回殺價的習慣。

新濠機構房價公開透明，開創了北台灣不二價銷售的業界典範。

新濠機構副總簡宏昌強調，在傳統工廠陸續拆遷改建，緊接著新北科技園區、新北市府第二行政中心的雙重利多，接下來西岸行情肯定將和東岸比肩而行，所以此次占地近6千坪的水岸景觀宅，無疑是公司投入最多、最用心的代表作之一，自首期「新濠漾」創下銷售佳績，今年再推二期「新濠漾II-紐約公園」，緊鄰頂崁公園第一排，具備寬敞棟距，規劃2~3房及豐富公設，符合目前市場主力客層需求。