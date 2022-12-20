國山萊特利「乾掛工法」引領淨零碳排新趨勢

日前12月8至11日於南港展覽館舉辦之「2022台北國際建築建材暨產品展」為全台建築建材業界一大盛事，展會尤以冠軍建材攜手國山萊特利之展區最受注目。國山萊特利展出之專利「乾掛工法」除了安全性佳、可防風、抗震之外，也能透過節能減碳，為地球環境善盡心力，符合「2050淨零碳排」趨勢，於展會現場詢問人潮不斷。

國山萊特利專利「乾掛式工法」，可阻隔牆面受到太陽輻射熱能的直接照射，在掛磚與牆體面留設間距，利用氣體流動降低牆體與外部穿透室內的溫度，達到減能減碳的目的，因此又稱為「綠色工法」。此工法將迎合未來政府訂定之低碳綠建築指標，除了建材採用綠建材之外，能使建物外殼節能之施工方式，勢必為未來之市場主流，國山萊特利亦於2022年11月取得由國立成功大學能源科技與策略研究中心之「建材熱傳透率檢測報告」。

國山萊特利展出之專利乾掛工法受到各界注目，於2022台北國際建築建材展會現場詢問人潮不斷。圖/業者提供

國山萊特利特助陳孟圻表示，國山萊特利為石材起家，有41年的施工經驗，此次與冠軍建材合作展出「2CM厚磚系列之外牆乾掛施工法」。包含有國山萊特利已取得發明專利之「內八金剛爪工法」及「背擴孔工法」。「內八金剛爪工法」於建材後側進行內八切割後黏上黑白膠/植筋膠再插入鐵件，此施工法適用於5樓以下施工。而「背擴孔工法」則為一體成形式，螺絲撐開後能牢牢抓住磁磚(就像雨傘撐開)，適用高樓建築物。

國山萊特利副總徐崇勤分享展出之專利「乾掛工法」符合未來淨零碳排趨勢，於「2022台北國際建築建材暨產品展」獲多間媒體關注。圖/業者提供

國山萊特利副總徐崇勤分享，近年因淨零碳排已成為全球趨勢，國山萊特利榮獲多國發明専利之「乾掛式工法」，具有隔熱(節能)、同時高抗污，低維護成本，並通過地震7級測試及16-17級蒲氏風壓測試，同時施工快速，能夠降低人力及時間成本，在建材成本及人力成本均大幅提升的通膨時代，安全，方便及節能減碳同時兼具的施工方式成為消費者的首選。