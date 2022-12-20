南科最愛LM特區 文教、捷運加持房市持續火熱

產業與重大建設往往帶動區域轉型發展，自2020年台積電進駐投資南部科學園區，興建高端晶圓廠，連動上下游供應鏈及各大相關產業，跟進加入南科設廠，帶動台南整體產業升級。

2021年南部科學園區，全年產值更首度衝破兆元大關，一舉超越中科園區產值，地位躍升僅次於新竹科學園區的半導體產業發展重鎮，成為南方科技Ｓ廊道之首，扮演南台灣科技產業領頭羊角色。

南科就業人數10年內大幅增加3成，台南市府因應南科發展，特別訂定「台南科學工業園區特定區計畫」，將周邊土地分為A至O等15個重劃開發區，其中最先重劃的LM住宅區，通勤距離南科最近，成為南科菁英就近購屋首選。近來更受到台商回流擴大投資計畫，許多廠商仍積極進駐南科擴廠招募人才，龐大就業人口與薪資水準持續不停的提升，也帶動周邊善化房市火熱。因園區周邊租屋或購屋市場都呈現供不應求，居住剛需也不斷攀升下，房屋交易量持續上漲。

20米陽光大道貫通整個LM特區，成為區域主要交通幹道之一。（圖／恆鵬陽光四季提供）

LM特區距離南科僅約5-8公里，低密度高綠覆住宅區，有別於舊市區的重劃區新道路規劃，電纜地下化整齊街廓容貌，成為南科高科技人才定居首選，也讓南科LM特區發展迅速，其中的蓮潭里更竄升台南最富里，高均質鄰里與高水準居住品質，也成為移居新聚落。隨著南科發展話題發酵，進駐善化人口快速增加，台南各項建設也都圍繞南科周邊進行，台南市府規劃未來捷運黃線及深綠線行經南科園區，深綠線則串聯高鐵台南站到南科園區，南科發展加上捷運等公共建設，周邊房市也蓬勃發展，成為各大建商搶進地段。

恆鵬陽光四季的基地正對小新國小，孩子過馬路就可輕鬆上學（圖／恆鵬陽光四季提供）

看好LM特區發展，恆鵬建築團隊秉持以工程起家的專業背景，重新思考現代住宅形式，導入太陽能光電設備、電動車充電系統、地下室收訊等創新科技技術，並針對後疫情時代打造防疫社區。南科首發案特別選址LM特區核心陽光大道上，推出新案「恆鵬陽光四季」綠能莊園，基地正對小新國小與國中預定地，融合優美居住氛圍與未來住宅趨勢，構築健康新潮未來家，迎合高科技精英住宅需求，為現代忙碌的都會生活打造能健康放鬆的新家園。

恆鵬陽光四季官網>> https://bit.ly/3j7YKNv