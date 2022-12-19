迎聖誕活動多元 建商齊心打造社區溫暖平台

迎接疫情解封的第一個聖誕節，各種溫馨有趣的活動在城市處處上演，如草悟道2022「草悟系．聖誕村」正式開村，台中捷運公司也首度舉辦「捷伴聖誕園遊會」，活動除了有吃有喝有玩外，也聚焦公益關懷，無獨有偶，已行之多年的「總太地產童樂會聖誕共好市集」，也在上週末登場，聖誕市集不只可逛街，還能看表演、抽大獎，吸引區域民眾一起來參與，場面熱鬧有趣。

除總太地產一期一會的聖誕共好市集溫馨有趣外，龍寶建設也為臻邸家族舉辦「聖誕DIY甜點烘焙」，邀住戶們體驗手作烘焙的樂趣，與董事長一起親手製做聖誕禮物；宏銓建設於今年陸續舉辦期間限定市集「180天的花園」，最終場也將於聖誕節周末舉行，活動免費對外開放，廣邀民眾一同穿著紅色與白色服裝入場。

其中，深耕台中逾15年的時代建設，也選在節日前為新落成的時代州廳舉辦「紅圍巾聖誕Party」，作為獻給社區住戶的入厝儀式，以呼應聖誕紅的「紅圍巾」為主題，加上建案本身經典的歐式風格，時代團隊巧妙布置，讓現場充滿濃濃聖誕氣氛，住戶猶如置身歐洲，搭配節慶餐點、大提琴現場演奏等，住戶及親友一同享受溫暖且美好的時光。

總太地產致力打造心生活美學聚落，並聚焦「永續城市，健康建築」，正向擁抱全球企業ＥＳＧ大勢熱潮與SDGs聯合國17項永續發展，為迎接淨零轉型時代來臨，持續在社區營造活動中注入永續發展的ＤＮＡ，展現十足企業行動力，品牌領航社區住戶一同參與。

「總太地產童樂會聖誕共好市集」就是社區住戶與區域民眾年度期待的盛事，市集以總太社區頭家為主角，也關注小農農產品、提倡蔬食，鼓勵參與民眾自備餐具與盛裝容器，自備購物袋環保愛地球等，從小細節做起，而事實上，SDGs聯合國17項永續發展目標中，涵蓋環境、經濟與社會等面向，展現永續發展的規模與企圖心，其中2項目標「永續城鎮與社區」、「永續的消費與生產模式」，就是期待建設包容、安全、具防災能力與永續的城市和人類住區，與總太地產致力打造心生活美學聚落之理念相呼應。

行之多年的「總太地產童樂會聖誕共好市集」在上週末登場，聖誕市集不只可逛街，還能看魔術表演、抽大獎、小火車搭乘等各式豐富有趣活動，附近居民與社區住戶連兩天吃買逛玩超開心。圖／業者提供

總太地產董事長翁毓羚指出，每年舉辦的聖誕共好市集，猶如承載著滿滿一年的祝福，相聚在心生活美學聚落，度過歡樂的時光，因此除了共好市集外，活動規劃眾多互動小遊戲、行動藝術家表演、歡樂泡泡秀、樂團表演等，最特別的是邀請到太平國小直笛隊、口琴隊帶來超水準的音樂饗宴，也讓市集不只是總太頭家的平台，更是區域溫馨、溫暖的互動場域，再加上市集消費滿額還能抽大獎，不少民眾兩天活動都參加，因為「一天逛不夠，實在太好玩！」