九份子特區傳家店墅「邰欣地堡73期」

「邰安開發建設」全新完工的「邰欣地堡73期」位於九份子重劃區的精華地段，享重劃區內高綠覆，街道整齊寬敞，宜居離城不離塵。

位在安南區的九份子重劃區為台南市近期商圈的重點發展區域，鄰近台南北區與中西區，鹽水溪、嘉南大圳與生態河等天然景觀環繞，蘊含人文、歷史、自然景觀等特殊條件，為全台首座結合生態與低碳開發的重劃區，區內的中央帶狀綠水公園，為重劃區內帶來高綠覆的優質環境，交通上近台17線，亦有國道1號、國道8號及86快速道路可利用，未來北外環道路3期完工通車後，將可快速連通南科園區，宜居的環境與便利的交通帶動該區房市持續蓬勃發展。

歐式崗石打造優雅美學的建築外觀。圖／業者提供

「邰安開發建設」全新完工的「邰欣地堡73期」位於九份子重劃區的精華地段，座落在台南市安南區生態一街、永續二街，基地面積共956坪，規劃臨路透天店墅，全案共計住宅16戶，店面17戶，以歐式崗石打造優雅美學的建築外觀，採用RC鋼筋混凝土，台灣水泥強化結構，建材上使用西班牙進口地磚，櫻花牌廚具，衛浴選用日本INAX，窗戶為大同氣密窗，嚴選建材讓居住品質再提升。

「邰欣地堡73期」鄰近文賢商區與海佃商圈，周邊有COSTCO好市多量販店、寶雅生活館、全聯福利中心、星巴克咖啡、特力屋、花園夜市等，生活採買一應俱全；車程約3分鐘可到府安公園、海南公園，重劃區內正在興建中的「安南全民運動館」，規劃有體適能中心、多功能教室、韻律教室、綜合球場等空間，預計2025年完工，未來將增添當地居民的休憩功能；學區部分，車程約3 分鐘可到達總量管制學校九份子國民中小學，有國中、國小及幼兒園，學校課程融入生態永續與雙語教學，校園採綠建築設計，讓子女在優質的環境中學習，健康成長。

高綠覆率為九份子重劃區宜居特色。圖／業者提供

近來在台積電、南科議題與台南市政府重大建設發展下，使得位處安南區交通樞紐的九份子重劃區成為許多科技新貴搶進購屋置產的重點區域，未來北外環道路3期完工通車後，更將使得該區成為快速通往南科的重要閘口，「邰欣地堡73期」享九份子重劃區內的各項優勢，近市區精華區域，交通便利能夠快速通達市區，卻又能夠巧妙避開人群與車潮的擁擠狀況，享受重劃區內的高綠覆自然綠意，整齊寬敞的街道，宜居離城不離塵，看準未來前景，提前佈局全新完工的優質傳家店墅「邰欣地堡73期」，為全家人打造美好新生活。