匯流產業人口 清水模「知築」置產新寵

觀音工業區為發展甚早之產業園區，享台61、台66線且擁就業人口紅利，許多置產族看準龐大租屋需求，進而出手購入資產配置的一環。

受惠於中美貿易戰，近年台商大舉回流設廠，尤其桃園市為全台數一數二的產業重鎮，工業用地、廠房買氣持續暢旺，像是位於桃園西側的觀音區擁有數座園區及台61、台66線雙快速道路優勢，又以觀音工業區開發最早，長榮航太、國瑞汽車早已進駐，近年則持續有大廠、就業人口移入，大量人口紅利創造住宅需求。

觀音工業區純住宅區土地稀有，居住品質相對優質，富堯建設看準區域潛力於敬業街83巷9號旁推出住宅案「知築」，由基地步行至豐榮商場約5分鐘，該商場除了售販生鮮食材以外，亦有餐飲小吃，足以供應一日三餐，此外，每周三、五皆有夜市，提供中華傳統、美食小吃，距離500公尺的成功路一段也有自由聯盟、超商、連鎖飲料可滿足日常生活。該案採細膩規劃設計，共有2棟地上5層電梯公寓產品，總共28戶住家，零店面、純住宅社區，為區內首見清水模外觀日式美學建築，以建築職人專業底蘊，結合光、風、水等自然元素，展現建築永恆之美。

「知築」將於2023年第一季完工。圖／業者提供

此外，為了提升結構安全及維護社區居住品質，「知築」採用六大品質認證及產品履歷之台泥4000磅混凝土，建築規劃一層三戶，出入單純、住戶均質，全區採2房2衛精緻住宅，且無暗廳暗房，通風明亮，滿足首購住更新、置產換更好。為了防疫健康品質，「知築」建材也全面升級，室內全部採用木地板搭配制音墊及抗風隔熱玻璃的氣密窗，創造寧靜居家好生活，另嚴選全球精品配備，包含：日本TOTO精品衛浴、櫻花廚具及廚下型洗烘脫洗衣機，且有別於區域首購產品，配有德國inVENTer淨氣科技、英國STUDOR防疫吸氣閥及BOGI柏巨淨水3道過濾冷熱廚下型飲水機。

「知築」立面3D示意圖。圖／業者提供

「知築」以精緻建築品味為導向，讓首購置產族也能擁有如同精品訂製般的生活，加上2字頭房價，相對於青埔5字頭、中壢市區4字頭親民不少，不僅適合首購小家庭購入，也吸引想要投資置產，但有資金門檻的置產族出手。根據房產專家指出，觀音工業區電梯新成屋2房每月租金依有無家具、是否含管理費約14000~15000元，租給桃園科技園區或觀音工業區的上班族，投報率穩健且超越定存利率。