西屯有秘境？換屋/置產族聚焦西屯公園首排

向來為高總價豪墅聚落西屯十二期文修公園周邊，今年即將推出正面公園2-3房，成為該區少數的大樓產品，吸引不少自住、置產族群青睞，現場詢問度相當熱絡，也再度聚焦西屯房市，引發市場關注度。

公園第一排土地，向來是指標豪宅首選，但放眼台中近30年發展，西屯重點重劃區具指標性的大型綠地，周邊多為豪宅大樓與豪墅聚落，想要一親芳澤，若無面對房屋高總價準備，要入主公園首排建案絕非易事，但近期少有物件釋出的北十二期文修公園旁，且出現罕見2-3房大樓產品，格外受到市場關注。

公園宅因其稀缺、獨特性，要入手相當困難，想入主台中西屯核心圈的公園宅，更是難上加難。西屯區包含七期、十二期、水湳經貿園區等三大指標重劃區，舉凡夏綠地、秋紅谷、文修公園，以及近期推案頻繁的水湳中央公園等大型都會綠地，首排幾乎皆為大坪數豪宅，目前市場上2-3房的精緻住宅更是直接掛零，極為稀少。

擁有豐富名宅推案經驗的坤聯富建設首度攜手寶溢建設，就選擇豪墅環伺的文修公園特區，以2-3房純住宅「TWIN PARK」打破區域慣例，十足的產品獨特性和地段稀缺性，吸引許多重視生活品質的菁英族群搶先下訂，「不問價格是高是低，只問地段、產品是不是珍稀。」

建案位於文修公園第一排。圖／業者提供

該案業者分析，西屯區近二、三十年早已發展為豪宅蛋黃區，過往建案多為大坪數產品，因此也是少數「中古屋價格高於預售屋」的區域；近年隨著家戶數人口減少、小家庭成都會主流，中小坪數產品才漸漸增加，但在大型指標公園第一排推出的2-3房純住宅，在西屯幾乎沒有前例。

至於十二期重劃區、文修公園周邊，不僅發展早已飽和，「大房子」在這裡更是成排、成群出現，不是高檔別墅就是換屋大樓，雖與七期同為「富人聚落」，但這裡獨有的低密度和高綠覆優勢，深獲自住置產客群青睞，短線投資客進不來，空屋率低，市場上轉售物件也是少之又少，一有中古屋釋出，往往會在1-2周內迅速成交。

業者指出，上述多重原因，是「TWIN PARK」甫推出即獲迴響熱烈的主因，由於文修公園一帶相當靜謐，又能近距離享受西屯成熟機能，此案還有其他公園宅少見的現象，「因為少了車流噪音，不少客戶反而偏好低樓層戶型，更親近樹梢，視野也不受限；還有客戶清楚這種產品未來很難再有，第一次看屋就毫不考慮直接下訂，在在印證此案堅強的地段實力和稀缺性。」