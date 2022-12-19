台北未來20年定錨「北投士林科技園區」

全台重磅議題聚焦北士科，建設話題超越東西區！ 台北科技走廊最後一塊拼圖，北投士林科技園區集結ICT、生技、新興科技等高端技術產業，上看兆元的產值型塑大北區門戶的經濟引擎，強勢動能逆襲大台北、珍稀價值超越東、西區軸線翻轉，北投士林成為台北市產業發展與生活居住融合的新典範。

北士科產業發展動能 如火如荼現在進行式

近期最具話題的「北投士林科技園區」，也是台北市最後一塊重劃區、挾著複製內湖科學園區與南港軟體園區的成功模式，政府基礎建設以生態環境、智慧城市新區為導向，打造大台北地區「智慧健康醫療與數位技術服務園區」，園區預期引入科技、生醫產業等相關事業體進駐使用，中鼎集團第二總部、華固創富中心、VOLVO旗艦服務中心已經落成；T16、T17、T18核心專區由金仁寶、康舒及新光人壽陸續佈局，相當於一棟台北101加南港中信金雙塔總部園區，打造大北區門戶計畫的地標，預計引進高達3.5萬的就業人口，也就是說至少會產生1萬戶以上的住宅需求，吸引一線建商宏普、華固、國泰、長虹、遠雄、新潤、永陞、聯上…等前來搶地插旗，帶動北士科推案遍地開花，根據統計2022到2023年初北士科住宅案供給量約1239戶的新屋釋出，明顯供不應求，推升北士科的高房價及熱絡買氣，一舉成為台北市最吸金的地段！

科專用地全面啟動 14%的純住宅更具價值

北士科全區面積約94.38公頃，規劃約25公頃的科技產業專用區，重新規劃之後街道井然有序，園區基地的東南方是發展醫療科技園區的核心，向外延伸則是企業商辦，未來的輕軌捷運設在蜆仔港公園旁，最外圈就是臨文林北路、承德路發展的住宅區，廣達3.29公頃以恐龍為設計主題的福星公園，共融式的遊憩設計現在已成為遛小孩的熱門去處，文林國小、中正高中近在咫尺，單純校園公園環繞的優質靜謐環境，區內實屬難得，也因為園區所有建設皆已先行啟動，不會因為工程進行中而影響重劃區的生活品質，可以預見未來這一整排住宅區落成後，整齊的市容、高素質的住戶群，交通、醫療、教育、休閒等機能完備，將是大北區最有質感的名宅聚落。

信義計畫區空拍。

北士科 未來大北區的信義計畫區 純住區 未來的內科旁大直重劃區

台北市最後一塊絕版重劃區角色的北士科，已然成為繼內科旁大直重劃區、以及信義計畫區，產業發展與生活居住融合的新未來典範！環繞著北士科議題發酵的還有這裡，台北市政府啟動士林再生計畫，士林北投區域隨著台北藝術中心啟用、整合台北科學藝術園區三館一園、社子輕軌、捷運環狀線北環段、捷運士林站TOD案、捷運劍潭站TOD案，加上民間自辦士林紙廠開發、新光紡織廠舊址開發、陽明戲院重建等大型開發皆已全面啟動，政府企業強強聯手注入大北區全新能量，改變城市地景再造國際都會新樣貌！無庸置疑北士科就是台北市的未來，建設發展的重中之重，精明置產搶在大北區門戶計畫成型之前，企業老闆、白領主管、工程師加上周邊新光、和信、榮總、振興、陽明等醫療人士及眾多大學和國際學校教授老師的置產需求，北士科的未來還有更多的願景，都成為這一波置產大北區的焦點所在！

宏普陽明接待中心。

建案資訊

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