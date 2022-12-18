國民爸爸檢場首推桃園「璟都劍橋」只給女兒最好的

榮獲金鐘獎男主角、男配角與華劇大賞最佳實力男演員等多項影視獎項提名的藝人檢場，同時也有著台灣國民好爸爸的人物形象，與愛女王敏淳（香奈兒）感情好，幽默的教育方式帶領女兒進入演藝圈，是嚴師更是慈父。

檢場表示位於桃園小天母的「璟都劍橋」建案，是他首次承接房地產代言，會推薦位於桃園小天母的「璟都劍橋」，主要認為要在目前大環境中找到自己夢想的家很不容易，要滿足地理位置、交通便利、生活機能，還要觀察建商是否用心，都是非常重要的條件。而「璟都劍橋」建案週邊不僅公園環繞，學區完善，位於大有商圈精華地帶的位置，同時滿足長輩及年輕人需求。此外璟都建設於桃園首創推出永續宅服務，讓住戶好安心，第一時間就想分享給所有朋友，因此會跟愛女王敏純一同推薦「璟都劍橋」。

璟都建設董事長黃國明於活動現場加碼抽50吋電視，氣氛high到最高點。圖/業者提供

大有特區極稀核心，綠意、學區、商圈三位一體

對自己演藝態度有著高標準的檢場，在選房、買房也有自己的品味與眼光，來到「璟都劍橋」的第一時間，女兒就表現得愛不釋手，其實原因很簡單，大有特區是桃園綠覆率最高的地區，同時「璟都劍橋」座落在自然生態的正核心，下樓就能享受綠意環繞的桃林步道，還有放眼無邊的大有梯田公園，梯田的地勢造就綿延景致，鳥語花香彷彿步入人間仙境。

除此之外，「璟都劍橋」價格親民，卻將浪漫美景、繁華城市與明星學區合三為一，散步5分鐘能到新光三越商圈，還有全聯福利中心、寶山路黃昏市場，滿足日常生活、提供豐富選擇。大有國小、大有國中更是下樓就到，縮短學校與家的距離，也讓家長更安心。

照顧家人是一生的義務，因為「永續」值得肯定

不論到了幾歲，在父母的眼中，孩子永遠都是孩子。「璟都建設」對於住宅作品的服務堅持，「璟都建設」提供永久保修服務，讓住宅在交屋後的修繕問題都由璟都建設服務，這就如同父母看孩子一般，無論到了何時，都會永遠照顧孩子的心境，再加上「璟都劍橋」二到三房的空間規劃，非常適合首次換屋的族群為孩子的未來率先布局，也因此讓檢場與璟都劍橋結下良緣，懷著國民爸爸的心意，分享給下一代最好的精品宅邸。