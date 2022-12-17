2023台中房市哪一區最看好?

擁有交通核心 產業發展聚落最勝出

一高、二快、三高鐵、四貫穿東西南北向的重要幹道

現代購屋族首重交通，南屯精科交通優勢條件，後勢看漲

交通便利又不堵車是購屋最重視的要件，捷運宅、高鐵宅、74號宅、交流道宅等都是因為就近交通要道，成為買房選位的重點，然而南屯精密園區商圈緊鄰一高南屯交流道、74快速道路匝道、烏日高鐵站，及貫穿東西向的主要幹道-向上路和五權西路，掌握最便捷交通網，周邊又是精密機械園區和台中工業區，因此吸引大量就業人口遷居在此，也吸引彰化南投移居到台中都會區買房的第一站。

「市政路延伸」僅與七期市政中心僅一橋之隔

通車後西側南屯精密園區附近為補漲區、房市明日之星

南屯建設不斷，「市政路延伸工程」終於在市府努力下動工，預計114年全線完工，未來市政路打通後，將與西側南屯精科一帶達成東西縫合，而東側七期市政中心房價動輒每坪60-80萬元，最具外溢效應的受益區段就是南屯忠勇路、嶺東大學一帶，最直接享受打通縫合區域的經濟效益，以台中市南區鐵路高架化，南區與南屯的市區縫合經驗來看，南區今日房價補漲高達三成的縫合推升效果，一橋之隔的南屯精科，房價基期低僅4字頭，因市政路通車成為推升補漲區，未來後市看俏的明日之星。

南屯精科兆元產業吸引大量就業 台中聯外各交通主幹在此交匯、便捷路網、注入人口紅利

全台密度最高的精密機械聚落在台中，加上中科園區、台中工業區形成的黃金科技長廊，就業人口超過三十萬人，年產值突破2兆元，為台中南屯區挹注大量人口紅利，尤其忠勇、嶺東商圈磁吸科技人才、高端技術員等相當有實力的就業和移居人口。

南屯精科商圈房價還在初升段，加上商圈發展成熟，又可以減少上下班堵車時間，享有低密度綠化、悠閒的清幽生活環境，成為不少科技新貴、機械業技術人才關注的買房焦點。

國立台中科技大學南屯校區設立，注入環境新氣象

兩所大學周邊低密度、綠景水岸宅吸引購屋者目光

買房不僅追求舒適便利，交通和教育環境更是不可或缺的考量，特別是文風薈萃的文教區，向來是搶進購屋的熱門首選！

台中南屯有興建中的「國立台中科技大學南屯精科校區」及嶺東路上未來「文中52」國中新校進駐，另外根據實價登錄資料顯示私立明道普林斯頓國小，也在精科園區旁的台安段土地購置約11000坪之土地，與比鄰的文山國小、春安國小，享有完整學習環境，就學便利的高誘因就足以打動不少家庭，加上嶺東大學、國立台中科技大學兩所大學城，落腳於此可望打造如台北市景美文教氣息藝術街區，單純文教和綠景水岸環境，磁吸不少喜愛文教優閒環境的購屋者。

南屯精科位居交通核心、房市基期低、交通便捷、產業聚落匯集、低密度生活圈吸納白領菁英

都市化後市區景觀，空地愈顯珍貴，號稱台中市後花園的笩子溪景觀休閒區是目前台中市最近最大的景觀休閒區，笩子溪景觀休閒區沿著74號快速道路，從台灣大道到烏日站附近，長達四公里的水岸景觀，在市區中高密度的住宅群中更是將來突顯景觀、休閒與低密度生活的新焦點。

筏子溪沿著74號快速道路，設有堤岸步道，連接南屯至烏日，市府投入3千萬接合沿線300公尺斷點，並增設自行車牽引設施，預計112年6月完工，接合後水岸動線長達4公里的筏子溪沿岸景觀公園，將為周邊居民提升休憩品質，為南屯精科生活圈注入新動能，也提供一處超低密度，結合水岸與景觀的住宅區，符合綠意、低密度、休閒、景觀的未來住宅新趨勢，也為喜歡低密度、注重休閒景觀的購屋者提供一個好的選擇標的。

中科土地飽和、房市供需嚴重失衡，人口外溢，一路之隔最受惠

台中市高速公路以西，鄰近中科一帶開發均已飽和，目前少有建案推出，鄰近中科一帶，目前也是一屋難求，目前實價登錄如寶輝國際莊園已達69.8萬元/坪、國聚之悅實價登錄已達55.5萬元/坪、中科匯也達到54.1萬元/坪水準，中科台積電新廠目前環評也已通過審查，高速公路以西將移入更多科技人口，受限此區沒有建地與新案推出與台灣大道僅一路之隔之向上路、忠勇路一帶，以房市基期低、交通便捷，低密度與鄰近台中市區的地理條件，相信是下一波受惠的重點區段。

低密度、交通便捷、景觀優越，成為笩子溪休閒區發展優勢

南屯精科一帶，早期因離市中心較為偏遠開發速度較慢，因此尚保留有部份建地，隨著近年城市化的發展之後，南屯精科及忠勇路一帶，反而因離交流道近，上下74快速道路方便，忠勇路更是台中市西側的交通主要幹道串聯中科、精密園區、台中工業區及烏日高鐵站，也是聯結福科路、台灣大道、五權西路、向上路、永春東路、環中路等台中東西向幅射路網，均由忠勇路串聯，重要性也如環中路 、文心路、忠明路等重要環狀路網聯結，因此精科近年的蓬勃發展帶來大量的人口進駐，成為台中市另一個重點發展人口迅速增加的新興區段。

南屯精科現在重點推案有國聚建設新案「國聚之見」及「理和敘山行路」及明年中將推出的「富宇忠勇案」，富宇新案預計上看50萬/坪，也將為台中市高速公路西側一帶，帶來新的生活新氣象。