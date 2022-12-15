宏國「宏道豐滙」—擘劃新泰24層鉅鑄地標

宏國關係事業是成就台北101大樓的最大推手，傲踞敦化北路的頂級商辦「宏國大樓」也是其盛名鉅作，一甲子建築事業中，只要宏國推出作品，就是該地段首屈一指的地標。

此次「宏道豐滙」做為宏國關係事業在新泰計劃區的首發個案，從選地開始，就以打造北市豪宅規格擘劃，精挑中環路第一排的絕佳地利，加上稀有千坪雙大道黃金角地，從土地DNA開始，就擁有無可複製的豪宅血統，匯集大師手筆打造鉅鑄建築，哈佛建築大師呂建勳：「宏國對設計不設限、不惜重本的建築理念，造就了真正的新泰地標—宏道豐滙。」

大師致敬大師 援引太極雕刻作品

北市豪宅御用大師—哈佛建築師呂建勳，特別賦予「宏道豐滙」具有門面意義的建築宣言，運用陽台、裝飾柱，呈現如現代雕刻藝術的風格，立面意象彷彿鑽石稜線般切面。

建築靈感受到雕刻藝術作品—太極系列啟發，以大開大闔磅礡氣勢，厚實沉穩的斧劈紋理，簡單俐落放大面寬，形塑大器如山之姿，佐以不同角度切面，讓視覺比例變得修長俐落，極具律動感張力，成就令人仰望而讚嘆的雄渾地標。

500坪環景大花園，獨享生態秘境，創造四季繽紛的綠意！

回家第一道風景 地景藝術層次綻放

建築設計與基地之間的關係密不可分，建築師將建築拉高到極限24層，創造出稀有的20.53%超低建蔽率，釋放出更多空間，從臨路退縮的林蔭步道，進入社區的水景前庭，迂迴賞景漫步，再行至花園後院。

建築基座採用綠蒙卡石材，淺灰綠色澤，呼應被前後花園環繞的滿滿綠意，像是城市中的一座微森林，一層一層由外而內的深入空間序列，是建築師獻給住戶的精心佈置，營造舒適愜意又飽含趣味的空間感。

第一排遼闊視野 雙北大景盡收眼底

景觀是區別豪宅與一般住宅的重要指標，不同於市區大樓侷促的視野，「宏道豐滙」得天獨厚的首排位置和層峰高度，放眼雙北城市大景，與屈居第二排的身價差距瞬間拉大，對於有生活品質要求，追求建築價值感的人來說，是絕不容錯過的住宅首選。

宏國耕耘建築領域一甲子，收集無數住戶的居住經驗，讓每一位購屋者不僅僅是買房子，更是能從中獲得有感升級的生活品質。宏國對品質不輕易妥協的用心態度，讓「宏道豐滙」在新泰計劃區成為與眾不同的地標名宅。

宏道豐滙｜25-39坪

投資興建｜宏國關係事業 豐滙建設

建築代銷｜海悅廣告股份有限公司

建築設計｜呂建勳建築師事務所—呂建勳建築師

結構規劃｜築遠工程顧問有限公司—張盈智結構技師

景觀設計｜方極景觀有限公司—解子建主持設計師

公設設計｜元澤設計有限公司—張祐銓設計師

貴賓專線｜02-2296-2388

基地位置｜新北市中環路二段與莊田路口

接待會館｜新北市坡雅路與莊泰路口

官方網站｜https://reurl.cc/6LXmZM