台灣唯一保固二十年的行動木屋

美國越來越多的銀髮族群，流行獨居在行動小木屋，而在台灣以Google搜尋「移動木屋」顯示結果則超過130萬筆以上，可見組合木屋、行動木屋的關注度近年越發受到矚目，其實移動小木屋早已在全球範圍引起風潮，主因就是房價居高不下、少子化趨勢加上ESG減碳、永續循環經濟浪潮，使得消費者購屋偏好已經有所改變。

在台灣65歲以上人口，預估2026年將達20.8％，超過四百六十萬人，由於醫療環境的進步，造成65歲後仍能健康地度過人生的第三階段，第一人生的成長期，依賴父母、外界提供所需；第二人生是成家立業期，開始獨立；到了第三人生，有能力回饋社會和周遭環境。可見65歲以上的人口是世界上最有權勢的，他們擁有最多的人口，擁有最多的金錢和知識，也承載最大的潛力。

全客製化木屋服務。圖/業者提供

近年許多中小企業主、醫生、高資產階級的半退休、退休的人生規劃，都選擇居林木構建築的行動木屋作為第三人生的起點，在既有的城市大樓外，移動木屋如同家的延伸，建造遠離人群的近郊，或山林圍繞的大自然中，在擁抱自然、低人口密度的環境，住戶既能與疫情、擔憂拉開一段距離，又能獨享一畝田地、一片山林，坐在客廳就能欣賞庭園的綠意、珍惜與家人親友相處的時光。

居林木構建築的客戶百德機械董事長謝瑞木就曾公開表示，木屋與傳統鋼筋水泥、鋼構建築更具冬暖夏涼的隔熱特性，室內外溫差可達8~12度，沒有搬進來親身體驗之前，很難想像有那麼大的差異，早上離開房間關掉冷氣，下午進房還是和早上一模一樣的涼爽，這一點是最令人滿意的，擁抱腳下熟悉的土地，由居林木構一圓自己和家人的木屋夢，揮別鋼筋水泥，享受自然與便利兼具、樸實與豪奢交織的田園生活。

移動方舟吊裝過程。圖/業者提供

根據2021年COP26國際能源總署資料顯示，全球37%碳排放來自建築，因此居林木構建築以打造永續、節能、健康居住環境為目標，降低對環境的威脅，在低碳城市趨勢下，木建築也成為時尚建築指標，只要木料、技術好，木構建築遠比鋼筋水泥更耐用；RC建築會有的壁癌，只要使用居林結構型絕緣牆板木屋系統就不用擔心。居林木構建築擁有完整的木構建築建設團隊，從建築師、設計師、結構技師、營建團隊等，用超過30年的經驗與一條龍式的服務，秉持「用心，成就您的夢想」理念，用最優質的木屋打造台灣民眾夢想中的第三人生。