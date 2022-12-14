東村渥雲 士林官邸生活圈輕盈兩房 吸二代與台商置產

以區域內最輕盈的門檻，入主士林官邸生活圈、坐擁中山北路五段門牌李天鐸建築作品、收藏福林國小與雙溪河堤芝山岩視野，新案「東村渥雲」在士林官邸生活圈眾多50坪起跳的中大坪數推案中，規劃罕見的21-24坪2房，切入市場真空帶，此外合併戶可達45坪，建築量體有社區庭院50米與福志路22米銜接福林國小的舒適棟距，每坪開價125-140萬元，含車位總價帶在3300~3700萬元間。該案自今年8月開始潛銷、9月正式公開以來，成功吸引「台商返台置產」與士林天母在地自營商「為二代置產」。

現場專案經理陳千策表示，「東村渥雲」是東村建設繼「北市信義區名邸 東昀昀」圓滿銷售創佳績後，再度攜手台灣建築美學巨擘李天鐸，在士林官邸特區山明水秀處，以最高規格，打造士林建築瑰寶。其中，該案距北士科10分鐘車程的地段價值，讓許多「台商置產」看中這裡的潛力，做為資產重新配置的新選擇。基地比鄰天母商圈、雙百貨街區，不行10分鐘達淡水信義線士林站，未來環狀線士林官邸站只要5分鐘步行時間，同時快速銜接新生高架路網與國道一號。

「東村渥雲」 1樓庭院與門廳公設規劃示意圖。

此次操刀建築外觀與公設的李天鐸引「北宋 谿山行旅圖」畫作精神入建築，將遠山、瀑布與生活悠遊的路徑，都傳神複刻到「東村渥雲」的公設規劃裡。一樓迎賓大廳入口處細膩設置天然鵝卵石質地座椅，並以溫潤原木、天然石材帶來沉穩安定，並規劃降版沙發談心區，透過大面開窗引進自然；以窗景為牆，借景庭園延伸無限自然綠意。頂樓空中花園，更特別規劃烤肉露營區、水鏡與最適合發呆放空的躺椅、空中林蔭休閒區等，讓住戶靜擁一城之上的星空院落。

洽詢電話：（02）2877-2888

接待會館：士林區福志路88號旁

官方網站 | https://bit.ly//渥雲