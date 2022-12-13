台灣高端產業鏈成型 未來值得期待

國礎機構旗下富裔實業(6264)日前法說會提及除了都更危老開發與住宅設計規劃，包括信義區松平路都更案以及其他籌備中的建案，董事長祝文定表示，未來十年將以全力改善台灣整體建築環境為志業，配合政府推動危老都更案，參與重大公共工程，採一條龍的經營模式，致力於都市發展，除了可規劃設計出美的房子，期許以降低成本、提高效率做為公司競爭力。

子公司富永營造今年認列收入有桃園中區青少年活動中心、楊梅體育館與桃園環保局，未來積極投標參與政府公共工程，住宅營收部分，今年結案的「大安CONER」，與西班牙設計大師On-A攜手合作，蓋好即完銷交屋。明年將有二筆精華地段都更案，其中國王雙子星案，緊鄰未來台北雙子星大樓，基地面積513坪，可使用面積6,300坪(約215戶)，預計明年329檔期開始預售，另一筆為台北信義計劃區指標松平路案， 基地面積330坪，可使用面積約2,185坪 ，是整合20幾年的都更案，已取得建照，預計明年上半年開工，其他都更如內湖大湖山莊案，基地面積858坪，全案總樓板5,000多坪，未來3-5年依序完工入帳。

大通膨時代，原物料飆漲，祝文定指出，因應物料人工漲，一條龍的管理模式集合上下游專業分工成為機構最重要的競爭力，在建案中隨時因應與調整，所以獲利可期，未來利率緩升、通膨現象趨緩、石油價格回跌、物料逐漸釋出，缺工問題暫時獲得緩解，台灣產業轉型成功、國際競爭力強，都會市場未來絕對愈趨國際風貌。