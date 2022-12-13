七期古典奢華寓所「時代州廳」完美落成

時代建設引領特色建築潮流 復刻台中古蹟經典

深耕台中精華區地段逾15年的「時代建設」，近年陸續在區內推出多個膾炙人口的住宅作品，長年下來累積不少忠實粉絲。其中，選址於七期文心森林公園旁的「時代州廳」，一推出即深受菁英家庭青睞，全案日前落成且已完銷，正式迎接住戶入住；另外，時代建設最新線上預售案「時代海德大廈」，因坐落國際水湳智慧城，且為水岸觀景首席，近期受到購屋族熱烈矚目。

時代建設總經理許宏丞分享，時代向來打造的都是最純粹的古典建築，且每一棟社區都有其設計理念及故事，「時代州廳」設計源自具有歷史人文背景的台中州廳，外觀以圓形穹頂、鍍鈦金色鐘、歐式莊園大門為指標特色，透過古典手法刻劃出愛奧尼克柱列式、圓拱廊道、長窗等層次細節，運用深厚人文藝術的底蘊，重現經典、雋永的官署建築。

「時代州廳」不僅外觀上面獨樹一幟，公設部分也蘊含建商的細膩巧思，一樓捨去舊式社區冷冰冰的櫃台，規劃少見的吧檯式「帝國咖啡廳」做為住戶相聚交流、分享生活的場所，且吧台有於早上8點到晚上6點皆會在場為住戶服務的專業秘書，協助提供咖啡、輕食等服務，也頗受好評。對此，許宏丞指出：「帝國咖啡廳是住戶使用率最高的公設之一，尤其是每逢假日必定高朋滿座。」

二樓右側規劃「閣樓圖書館」，空間內陳設壁爐、男女主人椅及中世紀造型的弧形窗，為時代建設最專精的圖書館意象，左側交誼廳「梨香會所」空間配置KTV、影音設備及健身房，滿足住戶的多元需求；而最特別的莫過於頂樓的社區俬廚料理空間「聖堂餐廚」，空間以義大利聖堂為設計概念，牆上裝飾著義大利紅洞石，讓住戶享受優雅、美好的用餐氛圍，種種的設計細節都體現出時代建設的用心。

許宏丞也進一步表示，時代除了用心規劃建築細節外，近年也致力於社區軟性服務，時代州廳以莊園寓所專屬的「管家及秘書服務」規格尊寵住戶，也提供住戶line@二十四小時即時報修，還設有專門小組，每年進行「愛家健檢服務」，包括門窗、油漆、廚房框體門板、淋浴拉門膠條皆一應俱全。

而為了讓住戶能夠相互交流、增進感情，同時在入住後也能善加利用公設空間，時代州廳將在12/17舉辦聖誕交屋茶會，提供咖啡美食、音樂演奏，讓參與盛會的住戶與貴賓們留下溫馨美好的回憶，期許成未來住戶自辦活動的典範。

另外，台中市政府投入逾500億元打造的水湳經貿園區，被外界認為超越七期指日可待，而時代建設也在此打造新案「時代海德大廈」，建築外觀納入倫敦國際級豪宅「海德公園一號」的設計元素，以跳島大陽台、玻璃及鐵件將翠綠水岸視野極大化，並落實「節氣建築」概念，產品規劃38-46坪、3-4房，本案後勢持續看漲。