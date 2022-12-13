總太以國際標準打造水湳社區價值

總太地產（3056）與雲品集團（2748）策略結盟，獨家引入TIBA管家究極服務 打造頂規標準

台中品牌建商為全球ESG大勢超前部署，紛紛打造永久會館與企業總部，其中，又以總太地產（3056）態度最為積極，即將在明年第二季、水湳中央公園特區登場的「ASIA1總太水湳永續中心」，獨創接待中心內就有會館餐飲服務的首例，亦結合文化美學展覽、講座、專屬VIP課程活動、頂級餐飲體驗等多功能場域，展現企業永續經營的決心，也讓客戶搶先感受從心出發的究極服務。

硬體到位外，充滿服務內涵的軟實力不可或缺，為打造總太地產在水湳建築的社區價值，總太地產(3056)內部已秘密招募首批種子學員，送往雲朗觀光集團接受管家服務培訓，由荷蘭國際管家學院TIBA講師親自指導，參與學員均穿著正式服裝，進行密集訓練，從美姿美儀、素養與行為，再到餐酒宴會準備、行李打包術、接待客人等全方位進化！上課期間學員只能手抄筆記，不能攜帶任何電子設備，全心投入學習，讓不少參加學員直呼「好精實！」收穫滿滿，蓄勢待發。

總太董事長翁毓羚指出，總太地產（3056）此次與雲品(2748)的策略結盟，打造長駐型品牌接待中心並結合高端會館餐飲營運，透過永續循環、健康建築理念導入「TIBA國際管家認證團隊」、「WSET國際侍酒師團隊」等高規格標準，以服務未來水湳國際智慧城市的住戶們。

其中，TIBA國際管家訓練課程高度講究細節，著重服務態度、專業度與團隊合作，餐具擺設、寢具陳設要求精準、分毫不差，而當數名管家同步上菜時，動作整齊劃一，猶如「管家芭蕾」般，最叫人驚艷，此次總太地產從內部挑選員工前往參加培訓，除滿足未來頂級客群的服務需求，也藉此讓員工能有更多元的專業技能及發揮舞台。

事實上，台中企業總部或建築會館大部分聚集西屯區、南屯區，在各建商精心打造下各具特色，且會館皆對大眾開放，展現企業回饋社區與市民的用心，提供休閒與學習場域。

如陸府建設打造「生活美學館」，由專屬的陸府文教基金會負責推廣跨界活動及展覽，分享永續生態、藝術人文、關懷人本等多元理念。晨禎營造與麗晨建設打造企業總部「丰二三」，並透過晨露文化藝術基金會推動藝文與空間的資源共享。

雙橡園「三A建築會所」強調打造建築、藝術永續會館，漢宇建設「見築館」則為北屯區最大規模清水模建築體，都是建商透過永久會館，深度與客戶溝通建築理念的最佳表現。

「ASIA1總太水湳永續中心」佔地1730坪，建坪約為300坪，一樓為展覽及餐飲宴會空間，二樓則為賞屋中心與家宴會所，提供總太屋主在交屋前私人招待所與未來生活體驗場域，可在此享受米其林星級餐飲服務，也將是總太地產推動永續社區、「心生活美學聚落X築述文化」的體驗平台，除嶄新會館即將問世外，總太地產位於台中水湳新案「總太兼得」，積極呼應「永續城市、健康建築」，是近期市場新案少見之規劃。