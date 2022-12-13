時尚茗室 風光Ai窗參與打造品茶新體驗

現代建築中特殊建材的選用將會體現獨特風格品味，此次「2022高山茶都．嘉義─茶．時尚」活動，設計教父陳俊良博士攜手「風光Ai窗」吳律謙總經理共同策展，打造嘉義茶博會最高質感的品茗體驗；展區名為「茗室」，聞香步入品茶空間，猶如邂垢初醒之茶，在儀式的殿堂沁入心脾，飲茶便是一種時尚！

茗室以量身訂製的「AIW摺疊門」搭配特殊「茶色玻璃」，光線透過百葉展現層次光影，現代建材營造出古式屏風的氛圍，創造既當代又古意的穿透場域，使觀眾沈浸茶葉馥郁、靜觀古色風光。

「風光Ai窗」承繼前人智慧，結合現代科技，突破建材機能思維，從流體力學、結構力學、科藝工學到時尚美學，全方位進化革新，讓門窗完美融入現代建築空間，提昇質感生活標竿！

走入「茗室」主題館，細品茶藝與時尚及當代建材精巧結合，見證東方茶文化的深刻底蘊。誠摯邀請大家前往嘉義縣，與「風光Ai窗」共同參與一年一度的臺灣茶盛會2022「高山茶都．嘉義-茶．時尚」。

▦活動日期⌇11年12月10日（六）～ 111年12月18日（日）

▦活動時間⌇10:00~18:00

▦活動地點⌇嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部

（嘉義縣中埔鄉台18 線172號）

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