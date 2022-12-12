美富建築金獎雙冠王「美富．加倍家」看見洲子洋的驕傲

國家建築金質獎成立於民國88年，過去得獎作品不乏帝寶、泰安連雲等豪宅作品，在全台開發商與建築師心中有著舉足輕重的地位；獎項分成「規劃設計類」、「施工品質類」、「公共工程類」、「建材設備技術工法類」及「優良建商營造商認證標章」，本次甄選共計79件得獎作品，由全台頂尖好手同場競技，美富建設「美富.加倍家」能一舉獲雙金獎項實屬難能可貴。

作為早期參與五股洲子洋都市規劃的美富建設，以相同概念專注於建築的每一個細節與規劃，將建築視為城市景觀重要的一環，聯手知名團隊打造「自然系建築」的設計理念、與「樁筏共構」的安心結構，以“首購族也能收藏的精品精神”做建築，選地洲子洋重劃區玄關入口，以地標美學塑造五股最舒適的住宅環境，達到人與自然共存的美好生活。

美富加倍家產品規劃二房(21坪)、三房(30坪)、2+1房(27坪)，圖為建築外觀3D透視圖。

美富建設相信，建築是城市發展最重要的一哩路、也是收納世代間情感記憶的重要容器，因為深知雙北居大不易的首購族心聲，特別在空間規劃上導入以人為本的建築理念，不僅做到戶戶雙衛浴、戶戶天然氣，更強調中小坪數空間必須讓每個房間都放得下雙人床，展現平面規劃的重要性；同時導入全區電動車位、知名精品建材等超越同級規格，深受北市移居的品味買家所青睞，搭配訂簽低自備摘星專案，更廣獲看好其地段未來性的消費者所青睞。

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