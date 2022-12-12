隱私權加密 瑞司照明打造安心舒適環控系統

打造21世紀的智慧居家生活，台灣照明時尚品牌瑞司照明REXLiTE發表全新Smart home系統! 17年來，秉持建造「舒適家居生活」的終極目標，今年以「Live More with Less」來詮釋數位時代的Smart home，藉此定義環控系統的未來並提出4項主張：化繁為簡的數位整合、安心舒適的個人居家、去中心化的智慧控制、隱私權加密保障用戶。

總經理王啟祥表示，如何追求未來的美好生活，降低環境的承載量、避免環境遭到破壞、以最低負擔來滿足最多的需求，瑞司照明REXLiTE推出「Live More with Less.」來做為改善環境的長期策略，在觀境設計團隊共同努力之下具體實現這個目標，創造完美生活最佳解決方案，達成創造產品價值來提升用戶生活價值，同時保護地球的共贏局面。

打造21世紀的智慧居家生活，瑞司照明REXLiTE發表全新Smart home系統。圖/業者提供

以帶領台灣進入21世紀的居家生活型態為職志的瑞司照明–REXLiTE，導入去中心化概念研發出不需要主機、跨區域控制家用耗能設備來達成數位整合，透過APP即可執行家中數位設備的監控與調整，而且全部系統資訊與數據都經過加密處理，讓用戶在絕對安全的狀態享受便利、舒適的個人化的智慧未來生活，逐步實現「Smart home is on REXLiTE」的品牌願景。

歷時六年的研發，品牌成立以來關注「照明與人的情緒、行為、感受與環境的建構以創造舒適居家空間」議題，如今已在新一代的智慧照明及電源監視系統的產品上具體呈現，瑞司照明–REXLiTE全新功能的智慧照明系統、環境監測及氣象資料庫系統、智慧電能監控系統以及視覺化門鈴系統將在12月的台北國際建材展正式發表，提供用戶「全方位居家整合方案」，具備即時、遠端、時序化、環境適應以及跨品牌的第三方設備的智慧控制整合，實現數位時代的居家科技應用，滿足使用者對個人化、隱私權、便利性等需求，成就生活空間與健康、舒適生活環境結合的未來美好生活。

不動產協進會理事長暨龍寶建設董事長張麗莉(圖中)表示，此次高峰會主要議題是綠色復甦帶來更好的生活與瑞司照明推廣的「守護地球、永續環境」價值觀相呼應。圖/業者提供

瑞司照明為「觀境設計」旗下並承襲其「守護地球、永續環境」的價值觀，為自己立下企業永續的目標，副總經理陳彥璋表示，基於對環境的愛護，2016年瑞司照明在總經理的帶領下，積極關注聯合國SDGs永續發展目標，並且持續關注氣候變遷議題，在國內尚未有明確碳盤查機制可供依循的情況下，投入公司內部的碳盤查，預計明年度將完成所有產品的碳排放量計算，因應環境遭受破壞之下所思考的長期策略。

「觀境設計」依循聯合國提出的ESG三項企業評量標準做為公司發展的原則，持續精進公司的治理政策，積極朝減少對地球傷害包括碳排放、廢棄物問題、產品再生、投入對社區與員工等社會議題的貢獻，期盼成就永續經營的目標，為社會、生活環境及人類文化、與經濟帶來正面效益。