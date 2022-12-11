臺大實驗林攜手產官學 以「國產材臺灣館」六度蟬聯優良參展形象獎

國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處與行政院農業委員會林務局結合產、官、學界第6度攜手以「國家館」形象參加臺北國際建築建材暨產品展，在經過大會建材委員會評選建築師依「產品實用創新」、「裝潢及整體感受」、「專業解說」各方面實際評比後，於12月10日舉行頒獎典禮，國產材臺灣館連續6年榮獲「優良參展企業形象獎」，傑出表現、備受肯定。

行政院蘇貞昌院長參訪國產材臺灣館內聯合展區滋林木業的木製家具。（左3林務局林澔貞副局長、左5行政院蘇貞昌院長）。圖／業者提供

當天行政院院長蘇貞昌也到國產材臺灣館參觀，由臺大實驗林管理處衛強副處長、莊閔傑主任、林務局林澔貞副局長陪同導覽解說，蘇貞昌院長除參觀臺大實驗林管理處及多所大學合作或各自研究的木竹材創新研發成果、實績應用外，也與現場多家通過木材驗證的廠商及竹材應用的廠商對談，親身體驗各家廠商的產品特色，並責成相關部門繼續戮力推動國產木竹材產業。

行政院蘇貞昌院長參訪國產材臺灣館竹材廠商互若亞產品（前左2行政院蘇貞昌院長、前左3臺大實驗林管理處莊主任閔傑）。圖／業者提供

臺大實驗林管理處表示，為因應2050年淨零排放目標，加強植樹造林、改善林地經營管理及提升木質材料長效型應用是最容易增加自然碳匯及固碳的途徑；為延長木質材料使用的生命週期，促使大眾更信任及應用國產木竹材，臺大實驗林管理處近年來積極推動國產材的加值利用與開發國產材做為建築及工程材料，並在林務局的協助下建置集成梁（Glued-laminated timber, GLT or Glulam）、直交集成板（Cross-laminated timber, CLT）的加工生產設備及技術，與國內建築及土木工程等學術領域合作，將國產材加工而成的集成梁及直交集成板分別進行實際大尺寸材料的耐燃及抗震試驗，為國產工程木材的發展奠定基礎。

臺大實驗林管理處近年來積極推動國產材的加值利用與開發國產材做為建築及工程材料。圖／業者提供

竹材廠商展示。圖／業者提供

臺大實驗林管理處也與臺大土木工程系跨學院合作，利用生產加工的工程木材於轄內的溪頭自然教育園區建置銀杏造型極具特色的人行木橋；臺大實驗林管理處、林務局與國立陽明交通大學建築研究所也合作完成「臺灣厝」現代木構建物，於德國大學城烏帕塔所舉辦的「永續綠建築能源屋十項全能大賽」中榮獲建築類金獎及創新類銅獎的肯定。

國產材臺灣館聯合展區。圖／業者提供

展覽期間臺大實驗林管理處再度透過國產材臺灣館展覽及其於各項國產木材工程材料的研發應用成果，作為體現臺灣大學的大學社會責任，及其身為大學實驗林的示範經營與價值。