安縵級頂級寓所 台中璀璨公開

「由鉅大恆」台中國家美術館的壯麗景致

「安縵奢華酒店集團」是國際旅人的夢幻酒店名單之一。成立於1988年，品牌核心以靜謐與心神放馳著名，重新詮釋奢華的定義。選址哲學則以寧靜怡人的環境，分布在全球各地僻靜的景點，替旅人開闢心靈的淨土。近年安縵集團陸續插旗紐約、東京等國際都會，以高規格美學打造幽靜的靜奢體驗，實踐城市綠洲。台中曾被美國知名媒體CNN選為「台灣最宜居的城市」，也為了回應高端客層對國際住宅的渴望，由鉅建設在國家美術館正前方，以高端規格打造，讓安縵級靜奢境界在台中重現，得以不遠千里而覓得。

由鉅建設臻頂之作，匯集國際團隊奢華建材

一手定位大恆的由鉅董事長林嘉琪表示，豪華不僅於表面昂貴材質，而是內涵所展現的全方位包容力。組合最強團隊，聯手建築大師李祖源及空間詩人陳瑞憲打造國際級住宅，外牆捨棄鋼筋水泥及石材，更搭配陶朱隱園同級『德國旭格Schüco帷幕』及『日本AGC玻璃』，採用了『41.5mm中空複層玻璃』(8+1.52+8+16+8mm)，阻絕四十分貝噪音及熱輻射傳導，戶戶三面大落地窗，引進國家美術館的景緻與通透採光，使住宅達到奢華飯店等級的舒適性。

挑⾼5米8的法式沙龍，天花板以巨型不鏽鋼穹頂打造。圖/業者提供

空間詩人陳瑞憲，精鑄1800坪21項飯店級公設

向來極為重視生活藝術的林嘉琪董事長，更特別央請陳瑞憲放手設計，從社交到藝文，從健身到芳療，從家宴到品茶，一樓至四樓及頂樓，共計1800坪，以寧靜為靈感的起點，挹注安縵品牌精神，打造出21項國際飯店級公設空間。陳瑞憲更首次為藝術宅邸引進日本國寶石雕大師和泉正敏的作品，同時也將國際抽象畫家Eduardo Hoffmann 的奔放作品巧妙的融入每個空間。

一樓門廳，由石雕大師和泉正敏的作品作為「由鉅大恆」永恆的印記，巨石昂然立於天地之間，讓每次返家都可以沈浸在日式侘寂的靜謐感受，透過14米大面窗欣賞最純粹極簡美學，鋪陳出越簡樸越奢華的感受，通過挑高十米大尺度的禮賓廳，回家成為最幸福的事。

為體現賓客社交尊貴，從大廳拾級而上的天梯，映入眼簾的是現代演繹的法式沙龍，天花板打造巨型不鏽鋼穹頂，以ㄧ池湖水照應下方酒酣耳熱的交集，將海明威的文學融合至生活之中，匯流的場域堆砌成一幕幕的生活場景，延伸長廊的盡頭推開義大利皮質大門，那是以80年代大亨小傳為發想的宴會廳，展演著以鍍鈦打造的天花，上面懸掛著冰柱玻璃燈，對應下方二十四人座圓桌客席，私廚在飯店級美學廚房演藝佳餚美味，將味蕾上的生活藝術推向極致。

健身房以森林概念打造，挑⾼5米8。圖/業者提供

一改都市叢林的重訓體驗，陳瑞憲將健身房挑高兩個樓層，以5米8的高度試圖將森林意象移植進住宅，搭配雙面採光、煙燻橡木紋包覆天花立面及地板，拉近人與自然的關係。瑜珈室以德國CETEC布料自天花垂掛而下，呼應如絲綢的姿態伸展身體，彷若置身心靈綠洲的境界。擁有各自獨立又保持社交的芳療室，在私宅裡是少有的規劃，相邀閨蜜一同享受舒放感，望向充滿綠意的樹梢，隱身在熱水浴缸中享受黎明、黃昏和夜晚，剎那所有思緒都隨著芳療的空間而梳理。

頂層35樓極致的天際，以世外桃源為起點，安立兩座和泉正敏流水石雕，潺潺流水聲將五感放馳在千里之外，坐擁360度環景的城市景緻下，擘劃兩座雲端的空間主題，夕陽燦爛的光芒照耀東方茶屋，夜幕降臨俯瞰市景璀璨的西式茶室，在飄浮130米高的sky lounge，彈奏著史坦威鋼琴，優美的旋律響起串連了21項公設的韻味，以29.5%絕版低公設比，寫下台中豪邸無與倫比的超越體驗。

絕版藝術大宅臻品，唯一而無價

「由鉅大恆」匯聚了磅礴的陣容打造出21項公設，鋪陳專屬於大恆的安縵級美學，猶如坐落於台中市中心的秘密花園，以稀有而經典的140 、160坪層峰尺度，為藏家提供了一處奢華場域，ㄧ所國際級飯店，更是一座無價的宅邸，將如藝術品般在台灣豪宅史上，因唯一、獨特、難以複製而歷久彌足珍貴。

【由鉅大恆】 層峰收藏 | 140.160坪 貴賓專線 | 04-2369-9888

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