西台中移民新風潮 沙鹿站前核心「鴻豫境」

沙鹿區為西台中高人口密度都市，近年受到就業、交通建設利多等磁吸效應下，晉升科技走廊首排生活圈，品牌新案「鴻豫境」吸睛登場。

西台中海線人口眾多的沙鹿區，近年受到公路系統交通建設擴大完善，也成為中部科技走廊及臨海產業鏈帶兩大就業利多的首排生活圈，其中生活圈成熟的沙鹿「站前商圈」旁新預售案「鴻豫境」將引領七期規劃營造團隊進軍沙鹿。

從台中市區至西濱，沙鹿居於中央位置，東側有中科、精科吸納高端就業人口、西側有新興離岸風電園區、台中港科技園區，兩大科技產業鏈帶包圍下，讓擁有交通利多以及地理優勢的沙鹿區，成為備受矚目的明日之星；當市區房價已經高不可攀，新買房主力也開始向沙鹿區移動。

沙鹿區的重大交通建設包含國道三號南來北往聯外道路通暢，而台灣大道、中清路、向上路與完工在即的「特五號道路」則是串連中科、市區、港區，成為台中市重點發展主要幹道之一。

沙鹿區國道三號聯外道路通暢。圖/業者提供

深耕沙鹿，過去推案以豪墅為主的鴻豫建設，則狹著七期血統，在沙鹿站前商圈推出新案「鴻豫境」，近千坪的朗闊基地將興建12層大樓案，規劃25坪、35坪的房型，在商圈林立的沙鹿核心蛋黃區，擁有這樣的基地條件，稀有度可想而知。

業者表示，沙鹿坐擁4個商圈包含北勢頭商圈、新光田商圈、家樂福商圈，以及生活機能完熟豐沛的站前商圈，「鴻豫境」車程3分鐘就到達的火車站前商圈，也因土地開發早整合難度高，成為區域稀少新建案。

沙鹿居於中央位置享受地利之便。圖/業者提供

「鴻豫境」除了替沙鹿帶來現代風豪宅大氣的建築外觀，尤其擁有西台中少有大面積綠化景觀的基地，連景觀、園藝都煞費苦心移植創新，聘請享譽七期的公設及景觀設計團隊，門廳退縮20米讓出花園，大廳挑高7.4米更顯其指標地位。特別的是，該案規劃純住宅0店面，且車道外掛，換句話說並沒有車道戶。

「鴻豫境」推出2~3房產品，除了吸引新婚小家庭、透天換大樓的在地客、靜宜&弘光大學雙學區的「師」字輩客層、也吸納即將進駐光田向上院區的醫療人員以及在園區就職的科技族。

因地理位置佳，實際調查目前區域兩房租金甚至超過2萬元以上，直逼房貸月付擔金額，驅使年輕人從租屋族晉升有房階級，興起「租不如買」的心聲，讓「鴻豫境」成為不論自住、投資、置產的好選擇。