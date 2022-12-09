「桃大詠」青埔高鐵特區裡極致生活景觀宅

繼青埔首案「桃大然」、「桃大允」寫下驚人銷售成績，大桃園一線品牌建商桃大建設再獻頂規新案「桃大詠」，集三十年來的美學堅持，坐擁青埔足球場首排景觀地段，禮聘國際級團隊鼎力擘劃，格外聚焦於百家爭鳴的桃園高鐵特區，並為繁華的城市生活中帶來美感與綠意兼容的優質生活。

向來被房市奉為圭臬的景觀無價論，在居住型態愈發都市化的當下，開窗即覽8,340坪無垠綠意的「桃大詠」顯得格外珍稀，且2,054坪完整大基地搭配均質4併格局，享有戶戶邊間、三面採光的適居體驗，而畫龍點睛的大面積落地窗，更讓無可取代的絕佳綠地視野成為居住最美的畫作。

「桃大詠」建案經由打造誠品書店、故宮三希堂等名作的的亞洲美學團隊「拾集設計」之手，以實用為本，賦予桃園房市獨樹一格的人文美學氣息。圖/業者提供

不僅如此，「桃大詠」建築團隊可謂星光熠熠，在豪宅推手林永發建築師統籌規劃下，由建築詩人李文勝建築師打造出氣韻生動的當代建築尺度，兼具氣質與氣度的挑高大廳，向內展延出室內溫水游泳池、LOUNGE BAR、多功能教室、閱覽室、撞球室、兒童遊戲室、棋藝室、健身房、瑜珈室、練琴室及日式庭院等豐富休閒公共設施，經由打造誠品書店、故宮三希堂等名作的的亞洲美學團隊拾集設計之手，以實用為本，賦予桃園房市獨樹一格的人文美學氣息。

「桃大詠」房型設定54~72坪，訴求喜愛均質社區的中大坪數客層，同時規劃3米3樓高和內凹式雙陽台，提供住戶兼具舒適體感和隱私性的居家生活。圖/業者提供

「桃大詠」房型設定54~72坪，訴求喜愛均質社區的中大坪數客層，同時規劃3米3樓高和內凹式雙陽台，提供住戶兼具舒適體感和隱私性的居家生活；此外，本案採半毛胚交屋，給予最大限度的裝潢彈性，無論獨立中島廚房、完美音響視聽室或靜夜星空酒吧，皆能依不同需求創造客製空間，另建材項目同為區內頂端規格，包含TOTO衛浴設備、德國Hansgrohe花灑蓮蓬頭、德國LEICHT廚具、BOSCH洗碗機與BOSCH蒸氣烤箱、炊飯器、YKK5+5 LOW-E強化膠合玻璃等設備。