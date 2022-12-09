2022暢銷捷運宅「大亮．泊」5大亮點

根據統計，2022年1~7月捷運宅銷售冠軍是由擁40年經驗的大亮團隊統籌、近機捷A7站的「大亮．泊」(參考資料：好房網)，來看看它具備那些特色，能在疫情影響下，成功吸引雙北、桃園及竹北地區廣大優質客層。

「厚客製」光地磚就有18種花色可挑

大亮在「泊」置入「厚客製」的元素，意思是讓裝修品項豐富化到極致，光是客廳及臥房的地磚，就有18種花色可挑選，其他如浴室地磚12款、浴室壁磚9款、廚櫃門板12款，就連華麗的廚具人造石檯面，也有15款可挑，廚櫃把手則有10款，組合近350萬種，而且通通free!不需支付額外的費用。其靈感是來自流行文化，室內標配可以不用是制式化的模樣，未來室內地磚要霧面還是亮面，衛浴空間要公主風還是暗黑帥氣，都由你作主，同時也讓居住者透過挑選，表達最真實的自我。

室內選品組合近350萬種，從標配就能滿足居住者對家屋風格的想像。

BOSCH、TOTO…質感控愛用品牌

設備絕對是家屋質感的關鍵，廚具這part，大亮爲「泊」選擇講究細節的德式工藝，皇室御用NOBLESSA櫥櫃搭配BOSCH廚具四機，NOBLESSA在歐洲的客層鎖定收入前5%的高端消費者，其櫃身比例、顏色及面材的處理都極為細膩，而BOSCH堪稱廚具界的夢幻逸品，「泊」標配中的廚具四機分別為排油煙機、IH爐、嵌入式微波烤箱及有“拯救家庭之首之稱”的嵌入式洗碗機，一整套神仙級組合，絕對是你愛上待在家的理由之一。而衛浴設備的顏值擔當，則是一體成型的TOTO免治便座，與HANSGROHE附牆定溫龍頭，再加上地壁磚選品，就是比飯店還高級的衛浴空間，讓家好用又好看。

NOBLESSA與BOSCH整套神仙級組合，絕對是你愛上待在家的理由之一。

紐約CIRCUBE團隊 減齡系建築

北京水立方奧運場館設計總監Jiayur Hsu(現為紐約CIRCUBE執行長)，與國內知名建築師黃翔龍聯手打造，在計畫區中打造「減齡系白派建築」，以丘陵、樹、珠寶盒等元素為發想，使用大量的白、裸色調，結合垂直植栽，讓外觀清新時髦又不失經典，替居住者創造城市一角的放鬆之境。除此之外，公共設施中的花園廣場與泳池也很有看頭，花園請來最懂植栽的盧胤翰大師，文華苑、BELLAVITA廣場設計都是出自他之手，泳池找來禹連泉老師，以理性的水平線，結合感性光影，打造最純凈、最空靈的鏡花水月，期盼未來居住在這裡的人，回到家就能被環境感動，讓身心享受最治癒的停泊。

步行捷運8分鐘 國家級規劃在A7

從「泊」走到捷運A7站口約650米，腳程大約是一趟寧夏夜市，或是從台北101走到一蘭本店這麼輕鬆，坐上捷運至A9站三井outlet兩站，到台北車站(A1)六站，還可直接搭去桃園機場出國旅行，未來空橋計畫完成後，無論什麼天氣，採買與通勤安心便利，鄰近的華亞科是北台灣科技產業鏈之一，目前進駐廠商108間、就業人口約2.5萬人，有郵政物流、長庚醫療、雙語中小學、公園綠地…等國家級重磅規劃當後盾，勢必會發展成飽富能量的菁英聚落，入主A7潛力無敵！

從「泊」走到捷運A7站口約8分鐘，六站就能抵達台北車站。

2房800萬、3房1,000萬，月付1.5萬起

預算有限，也能擁有好喜歡的家！「泊」的2房有四種房型，室內採無走道規劃，3房均為邊間格局，具備良好採光、公私領域分明，另有特別的2+1房、雙衛浴規劃，滿足想擁有私密衛浴機能的家庭。大亮在Showroom打造完整的樣品屋空間，讓消費者透過親身體驗，找到適合自己及家人的家屋。住宅預計2026年Q4交屋，首付60萬、月付1.5萬起，工程期約四年共42期，全案銷售率約75%，目前可銷售戶別位超高樓層，大多為中庭景觀。有購屋打算，或是想找捷運宅的朋友，找個時間去遇見你的定命宅吧。

大亮．泊STAY SHINY

(03)327-2838．龜山區文化一路＆文青路口

官方網站：https://stayshiny.tw/