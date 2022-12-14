如何將農地變更工業用地？搶在國土計畫前申請

國土計畫法已於民國105年5月1日公布實施，有關凍結土地開發許可之步驟，已快速進行，全國國土計畫已於107年5月1日公告實施，各縣市國土計畫也於111年5月1日公告實施，預定於114年5月1日公告功能分區圖，屆時，同步取消區域計畫法之「開發許可」，就正式凍結農地的用地變更，農地等於被套牢！所以申請開發許可案件必須在114年4月30日前「審查通過」(不是送件)，而申請土地變更案審查時間從1年到5年不等，故有些申請案，即使現在就提出申請，也不一定來的及！故情況已經非常危急，不僅要盡快提出申請，更須找經驗豐富的顧問公司，才能順利成功！

農地變更工業用地需要審查幾十個條件，而且審查很嚴格，是都市計畫技師的專業，常見的非土地專業人員有代書，記帳業者､會計師､建築師，人力仲介､房屋仲介及一般顧問公司，造成問題層出不窮，嚴重影響業者權益，常見的問題有：

申請時間拖延非常久。由於不熟悉法令，所提計畫不符合規定，不斷被退件修改，時間會拖延很久。 業者花很多冤枉錢。中間的改善費用偏高，第一個階段畫的圖，第二階段不能用，必須花錢重新畫，核准內容不符合地主需求，必須重新辦理變更。 申請內容不符合業主利益。如何幫業主爭取最大利益及節稅,是成功與否之重要指標。 因不熟相關法令，造成拿到興辦事業計畫核准函，其內容卻不符合用地變更規定,而無法用地變更。

而土地變更的專業公司,必須具備下列條件：

要有都市計畫技師 要熟悉中央法規 要有數十件以上用地變更成功經驗 公司歷史悠久 公司規模不能太小

大越顧問公司辦理用地變更成功經驗超過150件，已經成為醫治土地問題之名醫，負責人楊總經理經驗豐富,他原來服務於內政部營建署，熟悉土地使用及營建法規，擁有都市計畫技師､都市計畫高考､都市計畫碩士，是國內辦理用地變更成功經驗最多的專家。一家專業的顧問公司，可以協助地主達成：

讓申請案件成功核准。 縮短申請時間。 爭取最大變更土地利益。 節稅規劃。

大越顧問免費諮詢電話：0937254371