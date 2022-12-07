抗敏建材新話題 Poll-tex防霾紗窗守護居家空氣

你吸進去的每一口空氣，都安心嗎？！每年的10月～1月是台灣空氣污染最嚴重的時節，也是過敏與氣喘的高峰期。尤其世界衛生組織所公告的一級致癌物PM2.5吸入後會造成對人體的危害甚巨。許多研究已證實懸浮微粒會對呼吸系統和心血管系統造成傷害，導致氣喘、肺癌、心血管疾病、出生缺陷和過早死亡。母親懷孕期間的高PM2.5暴露也被證明和孩子的血壓升高相關。

Poll-tex®普特絲防霾紗窗是荷蘭 L.van Heek Textiles BV研發生產的。圖／業者提供

荷蘭VANHEEK紡織公司迄今已有158年的歷史，並於2007年成功研發出世界上首款針對花粉和微塵進行防護的Poll-tex®普特絲防霾紗窗，是世界銷量最大的防花粉的紗網。將專利靜電技術應用在紗窗上，將空氣中帶有正負電子的細懸浮粒子吸附或排斥在紗窗外，有效阻隔PM2.5、空污危害、細懸浮微粒、室內落塵、花粉粉塵、二手菸味進入室內。再加上特殊的緻密編織工法，可避免雨水潑濺，以及蚊蟲、隱翅蟲、小黑蚊等昆蟲入侵家中。而且Poll-tex®普特絲防霾紗窗更是全台唯一通過歐盟ECARF（過敏基金會）認證，能有效減緩過敏，更獲得許多醫生的指定使用與推薦。

Poll-tex®普特絲防霾紗窗，如同在紗窗上裝了一道空氣清淨機的濾網，為室內的空氣做第一層把關。圖／業者提供

國人對健康日益重視，挑選建材，不再只是價格導向，附加的價值更是重要。家是我們的避風港，打造一個能夠住得安心、住得健康的居家環境，在新冠疫情的衝擊下更是大家所重視的，宅在家的時間變長，擔心戶外空氣及污染進入家中，在防疫上也更多一層考量。Poll-tex®普特絲防霾紗窗，如同在紗窗上裝了一道空氣清淨機的濾網，為室內的空氣做第一層把關。全台超過百棟豪宅建案如南港『世界明珠』、『甲山林帝寶』、『精銳潮』、『仰德灣』等知名建商皆指定標配，提供全家人更良好的室內環境與空氣品質，享受自由開窗的清淨抗空污安心宅！

2016年，Poll-tex®普特絲防霾紗窗正式引進台灣，荷蘭Van Heek Textiles獨家授權台灣普特絲有限公司為銷售Poll-tex®的唯一總代理商。台灣普特絲用心培育人才，堅持服務品質，每一用戶皆是原廠技師含工帶料到府安裝服務，維持產品最好效能及品質。秉持著尊重生命友善環境的理念，共同致力於提升人類的生活品質，隨著Poll-tex®走進台灣、走入用戶的生活，為台灣人民打造更優質的居住環境，守護全民的健康。

Poll-tex®普特絲防霾紗窗

2022/12/08～2022/12/11

台北國際建材大展 南港1館4樓

攤位 L1106