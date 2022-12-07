新潤&甲山林「士科潤山」開工動土

台北士林科學園區「北士科」，是北市建案推案最熱區，尤其位於承德大道第一排的「士科潤山」，前迎關渡平原美景，坐享未來開發案的建設前景，與位於文林北路各案相較，景觀價值與地段增值均完勝其他個案。「新潤機構」和「甲山林集團」雙強建商聯手打造「士科潤山」，於2022年12月7日吉日上午10點吉時，正式舉辦開工動土盛典，預告2023年北士科最強建案即將登場。

「新潤建設」黃文辰董事長表示：「現在政府全力開發北士科，這是台北市第一座智慧城市新區，最好的科技產業、交通建設匯聚，就像『新天母』，吸引很多因交通不便的天母人、紛紛移入。新潤非常看好這裡，在這共有三塊土地，『士科潤山』是第一塊，會用非常高標準建造，成為區域指標。」

「甲山林集團」祝文宇董事長致詞指出：「北士科是台北市最後一塊科技園區，關渡平原是台北市最後一塊開發素地，未來關渡平原開發後，承德路立足增值前景的建設軸線，直接受惠，如同信義計畫區忠孝東路的地位。」

「士科潤山」動土盛典圓滿成功

「愛山林建設」張境在總經理提到：「『潤山』這個案名，非常沉穩，很有品味，代表『新潤』和『甲山林』雙強聯手的精心傑作，更說明位居承德大道第一排的景觀優勢，有觀音山、淡水河、關渡平原，以及水鳥保護區，這些是文林北路他案、所不能及之處。」

「士科潤山」是北士科最受矚目的指標大案，預計2023年1月強勢登場，前有關渡平原、後有文林國小，當區唯一前後無限棟距景觀豪邸，戶戶三面採光，規劃稀有一層四戶，45-65坪主流換屋坪數。兩大建商粉絲正引頸期待，正式公開後，搶先佈局北士科最美風景人生。

「士科潤山」

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