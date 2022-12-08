富堡瓏專業團隊打造好的隔音品質

富堡瓏國際為國際免制震(振)產品的專業代理商，擁有全方位服務實力的團隊，具備相關結構分析及施工專業能力，在建案裡提供了評估、規劃、設計、施工等一流技術，同時並引進日本第一的「住友橡膠GRAST制震壁」，以及森科嘉、JFE等不同類型的制震產品。

因應目前台灣「樓地板隔音新法規」所產生的大量需求，也引進德國領導品牌「Damtec環保隔音墊」，以一流的產品及專業的團隊打造更好的居住隔音品質，將於今(8)日在台北國際建材展展出，攤位號碼：M1228。

富堡瓏協理黃政期指出，市面上已經出現多款地板降噪的解決方案，Damtec德泰克環保住宅隔音墊是德國凱柏膠寶的產品之一，專為住家衝擊隔音和減震而開發，採用回收碎粒橡膠製成，進而達到環境和自然資源保護，更獲得德國知名「藍天使」環保標章，有效降低樓地板衝擊音，最少可達20分貝、最多35分貝，比起現今法規的標準17分貝還高出許多。

降低樓地板衝擊音，提升住宅降噪體質。圖/業者提供

黃政期表示，橡膠有不吸水、不腐敗的特性，隔音墊與不織布防滲層一體成形再設計成捲材，讓交接處減少縫隙產生、隔音品質更佳、良好承載能力及低變形率，即使多年後也不會失去隔音性能(10Ton/m2-0.5mm)，有效降低行走聲音共鳴，以及樓板之間的聲音傳遞。目前全球已擁有數萬家知名飯店、學校、醫院的實際案例，這兩年國內知名的建案，如:「世界明珠」、「內湖公宅」、「璞園至仁愛」等指標個案也陸續採用，可讓住戶提高居住環境的舒適度，享受噪音隔絕的生活。